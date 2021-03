Stephen Amell (Arrow) y Alexander Ludwig (Vikingos), imponentes en Heels, su nueva serie

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Tras la salida de Stephen Amell de Arrow en 2019, los fans estaban ansiosos por descubrir su próximo proyecto televisivo. El actor protagonizará Heels, serie sobre wrestling de la que ya se han podido ver las primeras imágenes.

"El primer vistazo a Heels está aquí y es glorioso", se puede leer en la cuenta oficial de la serie en Twitter, donde también han compartido dos imágenes. En las fotos aparece vestido de luchador y junto a Alexander Ludwig, el antaño protagonista de Vikingos.

"Dos hermanos y rivales, uno un villano, el otro, un héroe; pelean por la promoción de la lucha libre compitiendo por la atención nacional en la pequeña ciudad de Georgia", reza la sinopsis de la serie. Aunque las imágenes no desvelan detalles de la trama, sí evidencia el parecido entre ambos actores, hermanos en la ficción. La serie, que se podrá ver en Starz Play en Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, Canadá, Brasil y Latinoamérica, todavía no tiene fecha de estreno.

You can watch #HeelsSTARZ internationally on #STARZPLAY in the UK, Germany, Spain, France, Italy, Canada, Brazil, and LATAM. Follow local #STARZPLAY channels for more info.