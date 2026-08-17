Estos son los siete famosos invitados a la segunda edición de Una fiesta de muerte

Una fiesta de muerte, programa interactivo de Atresmedia, presenta a los protagonistas de su segunda entrega - ATRESMEDIA

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los protagonistas de la nueva entrega de Una fiesta de muerte, el espacio de Antena 3 en el que un grupo de famosos juega a descubrir quién es el asesino.

Esta edición, titulada Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, estará guiada de nuevo por Àngel Llàcer, que aportara las claves necesarias para acercar la verdad a sus siete invitados.

La producción es un programa interactivo en el que los espectadores pueden convertirse en detectives y participar en la resolución del crimen, desbloqueando pistas y respondiendo preguntas. De esta forma, los participantes podrán jugar en tiempo real mediante el escaneo de un código QR.

Tal y como adelanta su título, la serie convierte la estación del Pirineo aragonés en el escenario de un nuevo crimen en el que uno de estos famosos será la víctima. Así, los seis supervivientes deberán competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, pero solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Además, la experiencia ofrece un premio de 3.000 euros para el espectador que logre adivinar la identidad del asesino VIP.

CADA EPISODIO TIENE UN ASESINO

Cada uno de los episodios de la serie cuenta con una duración de 90 minutos y son autoconclusivos, con lo que cada uno cuenta con su propio desenlace, un nuevo grupo de invitados, y un asesino diferente.

En esta ocasión contará como protagonistas con Carlos Baute, cantautor y presentador; César Cadaval y Jorge Cadaval, humoristas e integrantes de Los Morancos; Jorge Sanz, actor; Susi Caramelo, cómica, reportera y presentadora; Isabel Forner, periodista; y David Jorge, chef y comunicador gastronómico.

Una fiesta de muerte es la adaptación española de 'A Party to Die For', un formato original de ITV Studios. El programa nació en Países Bajos y ya se ha emitido con éxito tanto en este país como en el canal M6 de Francia. En España, 'Una fiesta de muerte' está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y, además de en el Prime Time de Antena 3, también se podrá ver fuera de España a través de atresplayer Internacional y Antena 3 Internacional.