Estas son las películas navideñas que más se ven en estas fiestas

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Cuando llegan estas fechas, junto con el turrón, las luces, el espumillón y los regalos hay algo que stambién uele volver año tras año: las películas navideñas. Títulos míticos que, a pesar de ser vistos una y otra vez, nunca dejan de tener su encanto en estas fiestas.

Macaulay Culkin es el protagonista navideño por excelencia, y es que la película que más se ve es Solo en Casa, con un 28% de los votos, según los datos facilitados por Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, que ha realizado una encuesta para saber cuáles son las películas de Navidad preferidas de los españoles. La cinta, estrenada en 1990, está dirigida por Chris Columbus y, recientemente, ha contado con un reboot estrenado directamente en streaming.

En segunda posición aparece Pesadilla Antes de Navidad con un 20% de los votos. El filme de animación está dirigida por Henry Selick a partir de una historia de Tim Burton.

En tercera posición, también con un 20% de votos, está Cuento de Navidad. Esta película, también de animación, es del realizador Robert Zemeckis.

Les sigue El Grinch, elegida por el 19% de los españoles. "El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus", reza la sinopsis de la más reciente adaptación de animación, aunque la versión más conocida es la de acción real protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Ron Howard en el año 2000.

Y cerrando el Top 5 del estudio, realizado a partir de los votos de mil personas, aparece una saga que no es necesariamente navideña, pero que se ha vuelto un clásico perfecto para ver en cualquier época del año: Harry Potter y la piedra filosofal (16%).

Sin embargo, no todos los españoles tienen su espíritu festivo tan dispuesto, y es que el 10% afirma no ver películas de temática navideña, lo que varía según la edad. Esto es algo que varía en función de la edad, ya que tan solo el 4% de los jóvenes millennials de entre 25 a 34 años no ven este tipo de películas pero la cifra asciende hasta el 25% en los adultos de entre 55 a 65 años.