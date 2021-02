Los Simpson dicen adiós definitivamente a la señorita Krabappel con un emotivo homenaje

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

En 2013 falleció Marcia Wallace, actriz que puso voz a Edna Krabappel en Los Simpson. Más de siete años después de su muerte la serie ha homenajeado a la intérprete y a su personaje en el episodio 32x12, titulado Diary Queen.

En el episodio, Bart se topa con el diario de Edna Krabappel. Tal como apunta Variety, la serie empleó la voz original de Wallace para el capítulo. Con el permiso de la familia de Wallace, el productor ejecutivo Al Jean desveló que habían usado frases que ella había dicho anteriormente en la ficción y que encajan en la historia.

Este capítulo llega seis años después de la última aparición de Edna Krabappel. Los fans vieron al personaje por última vez en el capítulo 25x13, titulado El hombre que crecía demasiado. Además, poco después de la muerte de Wallace, un episodio hizo un guiño a Krabappel cuando Bart escribe en una pizarra la frase "Te echaremos de menos, señorita K".

