La serie de El Zorro, protagonizada por Jean Dujardin, llega a AMC+

Archivo - La serie de El Zorro con Jean Dujardin como protagonistallega a AMC+ - AMC+ - Archivo

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

La serie de El Zorro, una reinterpretación del clásico héroe enmascarado, llegará próximamente a AMC+. La ficción, protagonizada por el oscarizado actor Jean Dujardin (The Artist) junto a Audrey Dana (El acusado), aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 8 de enero de 2026.

"Don Diego de la Vega (Dujardin) ha dejado atrás su pasado como Zorro y ha optado por luchar por el bienestar de su ciudad desde la política. Sin embargo, al descubrir una creciente red de corrupción y abusos de poder, se verá obligado a volver a enfundarse la máscara y la capa para combatir el crimen desde las sombras. Pero su doble vida no será fácil de llevar y pondrá en peligro su matrimonio con Gabriella (Audrey Dana), quien ignora su secreto", relata la sinopsis de la serie.

La producción, que cuenta con ocho episodios de 45 minutos de duración cada uno, ha sido creada por Benjamin Charbit y Noé Debré.Además de Dujardin y Dana, el reparto de El Zorro, lo completan Salvatore Ficarra (Baarìa - La porta del vento) y André Dussollier (Largo domingo de noviazgo), entre otros.

El personaje del El Zorro fue creado en 1919 por Johnston McCulley en el relato La maldición de Capistrano y se publicó en la revista Pulp, All Story Weekly convirtiéndose en un gran éxito. Su trama seguía los pasos de don Diego de la Vega, un noble californiano que junto con Bernardo, su fiel y sordomudo sirviente, lucha por el pueblo de México cuando se convierte en el enmascarado justiciero, dejando su firma personal marcando a sus viles enemigos con una Z, la inicial de su apodo, con la punta de su temible espada.

La primera adapatación al cine del personaje llegó de la mano de Fred Niblo en 1920 en una película protagonizada por Douglas Fairbanks y titulada La marca del Zorro. Pero sin duda la más popular de sus películas es La máscara del Zorro, cinta protagonizada en 1998 protagonizada por Antonio Banderas. Junto al actor español, nombres como Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones completaban el reparto del filme dirigido por Martin Campbell al que siguió su secuela, La leyenda del Zorro, estrenada en el año 2005.

Además, el enmascarado héroe, también ha contado con numerosas adaptaciones para la pequeña pantalla, tal es el caso de la serie protagonizada por Miguel Bernardeau estrenada en Prime video en 2023.