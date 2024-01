La serie danesa Chorus Girls llega a Filmin

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Chorus Girls, la serie danesa dirigida por Ditte Hansen y Louise Mieritz, llega a Filmin. La aclamada ficción de ocho episodios ganadora a mejor serie del año en los Premios de la Televisión Danesa aterriza en España este martes 23 de enero con su primera temporada completa disponible desde su estreno.

La nueva incorporación al catálogo de Filmin está protagonizada por Marie Bach Hansen junto a Mille Lehfeldt (Carmen Curlers) y Olivia Joof Lewerissa y es una comedia dramática ambientada en los años 70 que narra la historia de ocho jóvenes bailarinas que intentan sobrevivir en un lugar de trabajo sexista.

En sus ocho capítulos de 45 minutos de duración, Chorus Girls sigue a "ocho mujeres que cumplen su sueño de ser bailarinas de variedades. Pero no todo es purpurina, espectáculo y música para ellas. Los abusos, el sexismo y la indiscreción son el plato de cada día para estas ocho mujeres que, hartas de vivir subyugadas, toman las calles para luchar por la liberación y la igualdad".

"Estamos contando un período de la historia danesa en el que las mujeres fuimos reducidas a meras figurantes o extras", explican las directoras de la ficción, Louise Mieritz y Ditte Hansen. "Estamos viviendo un cambio de paradigma en el que hay sitio para nuevas historias y nuevos puntos de vista críticos hacia el pasado, sin juzgar la moral de entonces", añaden.

"Con el movimiento del Me Too hemos visto que aún hay una vasta cultura del silencio que debemos atajar. Las mujeres aún necesitamos compartir nuestras historias y que se crean para encontrar la fuerza y hacer el cambio. Al situar nuestra historia en 1975, tomamos perspectiva con el presente y entendemos que no es algo que podamos cambiar en un día, porque el sexismo está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra historia. Por lo tanto, es importante hablar abiertamente sobre ello, reescribir la historia y no volver a quedarnos calladas", declaran Mieritz y Hansen.