Selena Gomez estalla contra The Good Fight tras una broma sobre su trasplante de riñón

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Selena Gomez padece lupus desde 2015 y, debido a complicaciones de la enfermedad, recibió un trasplante de riñón en 2017. La serie The Good Fight hizo referencia a la intervención y bromeó al respecto, comentario que ha indignado a la cantante.

The Good Fight es el spin-off de The Good Wife. En uno de sus episodios aparecen varios personajes intercambiando ideas sobre bromas para un ejecutivo de televisión. En un intento de que el programa aborde la cultura de la cancelación, uno de los personajes comienza a preguntar qué temas deberían estar fuera de los límites de la comedia, y los demás enumeran algunas cuestiones como la necrofilia, el autismo y "el trasplante de riñón de Selena Gomez".

My fans always have my back. LOVE YOU. If you are able to please sign up to be an organ donor https://t.co/4GSEiHEfEf