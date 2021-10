La secuela de Sexo en Nueva York ya tiene fecha de estreno en HBO Max

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

And Just Like That..., nueva serie que continúa la historia de Sexo en Nueva York, se estrenará el próximo mes de diciembre. La serie se podrá ver en HBO Max, plataforma de streaming que desembarca en España el 26 de octubre.

La producción sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras recorren el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50.

La serie se está grabando actualmente en Nueva York e incluye a los miembros del elenco ya anunciados Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. La gran ausente será Kim Cattrall. La actriz que encarnó a Samantha Jones no participará en el proyecto.

HBO Max ha compartido un vídeo protagonizado por Parker. "Estoy en la Quinta Avenida grabando en este momento el próximo episodio de Sexo en Nueva York o, como lo llamamos, And Just Like That... con algunos queridos amigos", dice.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King son productores ejecutivos. Los guionistas incluyen a King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. Sexo en Nueva York fue creada por Darren Star y está basada en el libro Sex and the City de Candace Bushnell. Las seis temporadas completas están disponibles en HBO Max.