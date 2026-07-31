La secuela de Clueless (Fuera de onda) con Alicia Silverstone ya está en marcha - PARAMOUNT

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Alicia Silverstone saltó a la fama con su papel de Cher Horowitz en Clueless (Fuera de onda), la película de 1995 basada libremente en la novela Emma, de Jane Austen. Ahora, Paramount+ ha confirmado una secuela televisiva, ya en marcha, en la que la actriz retomará a su icónico personaje.

"Clueless regresa a casa", afirmó Jane Wiseman, responsable de contenidos originales de Paramount+, en un comunicado difundido este jueves, recogido por varios medios estadounidenses como TV Line y The Wrap.

"Hace treinta y un años, Cher Horowitz, el inolvidable personaje de Alicia Silverstone, conquistó al público con su inconfundible estilo, su ingenio afilado y su optimismo inquebrantable, contribuyendo a convertir Clueless en un éxito de taquilla y en un clásico instantáneo de la cultura popular", añade. "Nos hace especial ilusión rodar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje al papel protagonista que la ciudad desempeñó en la película original y, al mismo tiempo, apostando por el extraordinario talento y los equipos técnicos locales", concluye.

EL PERSONAJE DE SILVERSTONE SERÁ UNA EMPRESARIA Y MADRE DE UNA ADOLESCENTE

Además, según informa Variety, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la serie contará con una primera temporada de seis episodios y que el rodaje está previsto para 2027 en Los Ángeles. La información también señala que la producción ya ha presentado la documentación necesaria ante la Comisión Cinematográfica de California para optar a los incentivos fiscales que concede el estado.

El proyecto comenzó a desarrollarse en Peacock a principios de 2025, aunque en abril de 2026 se dio a conocer que la plataforma había decidido no seguir adelante con él. Ambientada 30 años después de la película original, la serie verá a Cher convertida en la propietaria de un negocio exitoso y madre, que parece tenerlo todo bajo control hasta que su hija entra en el instituto. Los creadores de Gossip Girl, Josh Schwartz y Stephanie Savage, son los showrunners de la ficción y ejercen como productores ejecutivos junto a Silverstone, Amy Heckerling y Robert Lawrence, directora y productor, respectivamente, de la película original de 1995.