MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

El caso Asunta llegará a Netflix el 26 de abril. Esta nueva miniserie creada por Ramón Campos, creador de Fariña o En el corredor de la muerte, está basada en el caso real de la muerte de Asunta Basterra en Santiago de Compostela. La serie se centra en los padres de la niña, Rosario Porto (Candela Peña) y Alfonso Basterra (Tristán Ulloa), que son cuestionados y perseguidos en el tráiler que ha lanzado la plataforma.

"Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan, no suceden", con estas desgarradoras palabras Rosario comienza el avance de casi dos minutos de duración, que muestra cómo a medida que avanza la investigación apunta más y más a la culpabilidad de Basterra y Porto. Acosados por los medios, y por la propia sociedad española, los padres de la víctima terminan cambiando la desesperación por las mentiras cuando su versión deja de encajar con las evidencias.

Y es que ninguno de los dos puede escapar a la verdad. "Con la niña absolutamente drogada, en medio de la calle, y nadie se da cuenta", sentencia uno de los policías de la investigación encarnado por Javier Gutierrez, apuntando a la culpabilidad de los padres. "No te dio tiempo de eso, ¿verdad?", finaliza el adelanto Rosario con esta incriminante pregunta a su exmarido.

"El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?", reza la sinopsis oficial de El caso Asunta.

Además de Peña (Todo sobre mi madre, La boda de Rosa) en el papel de Rosario Porto, Ulloa (La chica de nieve, Berlín), como Alfonso Basterra y Gutiérrez (La isla mínima, Campeones), completan el reparto María León (La voz dormida) y Carlos Blanco (La Unidad) entre otros.