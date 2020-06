La salida de Kate Kane de Batwoman provoca un agujero de guion en el Arrowverso

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Batwoman no regresará a The CW hasta 2021, pero ya se sabe que la serie volverá sin Ruby Rose y sin Kate Kane. No está claro cómo será la nueva protagonista, llamada Ryan Wilder, pero lo que los fans han descubierto es que la partida Kate Kane ha provocado la existencia de un agujero de guion en la continuidad del Arrowverso.

La frase que provocó el error fue pronunciada por The Monitor (LaMonica Garrett) en el crossover Crisis en Tierras Infinitas, y aseguraba que Kate Kane es "el murciélago del futuro". Basándose en la línea temporal en la que aparentemente estará ambientada la temporada 2 de Batwoman, ese futuro al que se refiere The Monitor ha durado tan solo unos pocos meses inmediatamente posteriores a la crisis. El crossover trató de argumentar que Kate es la digna sucesora del Batman de Bruce Wayne, una trama que ahora no funciona si Kate Kane no permanece en el Arrowverso.

La decisión de The CW de eliminar al personaje ha generado división entre los fans, hasta el punto de que la showrunner Caroline Dries tuvo que calmar los ánimos. "Como vosotros, amo a Kate Kane, es la razón por la que quería hacer la serie. Nunca la borraremos. De hecho, su desaparición será uno de los misterios de la segunda temporada. No quiero desvelar ninguna de las sorpresas, pero a todos nuestros devotos fans, sabed que la justicia LGBTQ+ es el núcleo de lo que es Batwoman, y no tenemos intención de abandonar eso", señaló.

Dries también discutió recientemente la decisión de crear un nuevo personaje en lugar de contratar a una actriz para dar vida a Kate Kane. "En su pasado, ella se inspiró en Batwoman. Va a asumir el rol y quizás no sea la persona adecuada en el momento en que lo haga. Eso es lo que lo hace divertido", afirmó. La segunda temporada de Batwoman llegará a The CW en enero de 2021 y también contará en su reparto con Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott y Nicole Kang.