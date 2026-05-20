Runtime celebra el Día de África con una programación especial

Runtime dedica una programación especial el 25 de mayo por el Día de África - RUNTIME

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Con motivo del Día de Afria, Runtime Cine y Series emitirá una programación especial este 25 de mayo a partir de las 12:00 horas. La iniciativa ofrece una jornada repleta de títulos, como Tarzán de las fieras o Las minas del Rey Salomón, que combina cine clásico, documentales y relatos vinculados a la memoria histórica o la diversidad cultural del continente.

El Día de África conmemora la creación de la Organización para la Unidad Africana el 25 de mayo de 1963. La entidad fue fundada tras décadas de movimientos políticos y sociales orientados a la liberación del colonialismo y a la cooperación entre estados africanos.

PROGRAMACIÓN DEDICADA A ÁFRICA

El especial arrancará a las 12:00 horas con Tarzán de las fieras, una de las grandes aventuras clásicas ambientadas en la selva africana. La película sigue la misión de rescate de Tarzán tras el secuestro de un doctor estudioso de las tribus de la jungla por parte de los seguidores del Dios de los Dedos Esmeralda. Entre ciudades perdidas y tesoros ocultos, el título recupera el imaginario del gran cine de aventuras clásico ligado a África.

A las 16:25 horas la aventura en el continente continúa con Las minas del Rey Salomón, miniserie protagonizada por Patrick Swayze que adapta el célebre relato de exploración y aventuras. Una producción de dos capítulos y que mezcla aventura, expediciones y misterio ambientada en los grandes paisajes africanos.

La programación continuará a las 19:40 horas con el documental La copa rosa, centrado en el estigma que todavía rodea la menstruación en distintos países africanos. El trabajo aborda cómo determinadas creencias y restricciones sociales siguen condicionando la educación y el desarrollo de miles de niñas y mujeres, especialmente en zonas rurales.

A las 20:20 horas llegará Una sorpresa real, una comedia romántica que aporta un tono más ligero a la programación especial. Cuando el novio de Riley, Mandla, la invita a Sudáfrica para conocer a su familia, ella se sorprende al descubrir que él es un príncipe.

Después, el canal recupera el enfoque documental con Exilio en África a las 22:00 horas. Tal y como reza la sinopsis, "a finales de la década de los 70, en lo más álgido de la dictadura argentina, un grupo de más de 60 argentinos que se encontraban exiliados en diferentes países de Europa abandonaron su lugar de residencia para partir con sus familias a instalarse en Mozambique, una excolonia portuguesa recientemente independizada y sumida en una terrible guerra civil. Su objetivo: trabajar como cooperantes en la construcción del Estado Socialista".

El cierre de la jornada estará dedicado a Marímbula a partir de 23:20 horas. Este documental sigue el viaje de dos jóvenes afroamericanos hacia África llevando consigo la marímbula, un instrumento de percusión caribeño que actúa como símbolo de conexión cultural entre el continenete africano y América Latina.