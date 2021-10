Ruby Rose denuncia maltrato laboral en Batwoman: "No volvería ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza"

Archivo - Ruby Rose en la primera temporada de Batwoman - THE CW - Archivo

Ruby Rose anunció en 2020 su salida de Batwoman después de protagonizar la primera temporada. La actriz nunca llegó a explicar los motivos de su decisión, pero ahora la intérprete se ha sincerado a través de historias de Instagram, donde ha revelado las terribles condiciones de trabajo que había en el set.

La artista se lesionó el cuello durante la grabación, heridas por las que tuvo que pasar por quirófano. "A todos los que decían que estaba demasiado hinchada... Imaginad volver al set 10 días después de la operación... ¡10 días! Tuve que hacerlo porque todo el equipo iba a ser despedido y yo iba a decepcionar a todos, porque Peter Roth había asegurado que sustituiría a todo el mundo y le costaría millones de dólares al estudio", explicó, refiriéndose al expresidente de Warner Bros. Television.

"Imaginad tener que aceptar un recorte salarial para conseguir un proyecto apasionante, estar muy emocionada con la idea de ir a la Comic-Con para que luego me dijeran que no modificarán el horario para que yo pudiera asistir", relató en otra historia.

Según Rose, la compañía se negó a justificar su ausencia y la obligaron a grabar un vídeo anunciándolo o, en caso contrario, no lo anunciarían y dejarían a los fans asistir al evento y descubrir que la actriz no estaba en el último momento.

"Así que para terminar, por favor, queridos fans, dejad de preguntarme si regresaré a ese horrible trabajo, no volvería por ninguna suma de dinero ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza. Yo no abandoné, arruinaron a Kate Kane y destruyeron Batwoman. Seguí órdenes, y si quería quedarme iba a tener que ignorar mis derechos", agregó la celebridad, que señaló directamente la showrunner Caroline Dries y los productores Greg Berlanti y Sarah Schechter como cómplices de la situación.

La estrella también relató que "un miembro del equipo sufrió quemaduras de tercer grado y no nos ofrecieron terapia después de presenciar cómo se le caía la piel de la cara, pero yo fui la única que le envió flores y tarjetas".

"Luego nos dijeron que teníamos que hacer una escena de sexo sin siquiera un minuto para procesarlo, perdimos a dos dobles de acción, me cortaron la cara tan cerca del ojo que podría haberme quedado ciega. Una mujer quedó tetrapléjica y trataron de culparla a ella por estar hablando por teléfono, tanto que The CW ni siquiera quiere ayudarla porque dice que necesitan 'investigar'", denunció. "Su accidente ocurrió porque nuestra serie se negó a parar cuando todos los demás lo hicieron debido al COVID", esgrimió.

"Caroline Dries no tiene corazón y quería que termináramos la temporada durante la pandemia, le dije que era una mala idea. Le dije que todos estaban demasiado distraídos, revisando constantemente las actualizaciones del COVID, hablando con amigos. Viendo que Riverdale, The Flash y Supergirl habían parado, sentí que algo malo pasaría. Dries tal vez visitó el set cuatro veces en un año", explicó Rose.

La cosa no quedó ahí, porque la intérprete también cargó contra el actor Dougray Scott, quien encarna a Jacob Kane. "Dougray hirió a una mujer que trabajaba como doble de acción, Gritaba a las mujeres y era una pesadilla", lamentó. "Se iba y llegaba cuando quería, se mostró abusivo con una mujer y yo, como protagonista, solicité que hubiera una política de rodaje sin gritos, pero la petición fue denegada", agregó.

La actriz también señaló al actor Camrus Johnson, quien aparentemente le dedicó una pulla cuando ella salió del hospital. "Si la gente no llegara tarde tal vez terminaríamos nuestras jornadas a tiempo", le dijo supuestamente el intérprete a su compañera. La estadounidense cerró su mensaje asegurando que, al margen de lo ocurrido, "me sentí querida por el resto del equipo".

Tras su salida, Rose fue sustituida por Javicia Leslie. The CW estrenó el pasado 13 de octubre la tercera temporada de la ficción.