Rowan Atkinson no será Adolf Hitler en Peaky Blinders temporada 6

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

El rumor de que Rowan Atkinson, el actor conocido por el gran público por su inolvidable papel de Mr. Bean, era el elegidio para interpretar a Adolf Hitler en la sexta temporada de Peaky Blinders corrió como la pólvora durante unas horas por la red. Una noticia que fue dada por buena por muchos usuarios, algunos muy ilustres, y que generó polémica entre aquellos que defendían las capacidades actorales de Atkinson más allá de la comedia y entre los que consideraban imposible que el rostro de Mr. Bean encarnara con garantías al líder nazi en la aclamada serie.

Polémica vana, ya que los responsables de la serie británica han desmentido la noticia: Rowan Atkinson no interpretará a Adolf Hitler en la sexta temporada de Peaky Blinders. Fue en declaraciones al diario Metro en las que aseguran que el rumor "no es cierto".

Un rumor originado a raíz de un cartel no oficial difundido por la cuenta de Twitter The Devil, Probably en la que junto al protagonista de la serie Thomas Shelby interpretado por Cillian Murphy y a otro personaje de la serie, el fascista Oswald Mosley interpretado por Sam Claflin, aparece Atkinson caracterizado como Hitler. Un fan-art firmado por el propio autor del montaje que deja claro en todo momento que se trata de un cartel no oficial

Are you fooking' ready for new season? pic.twitter.com/EceUgE4bjT — The Devil, Probably (@ShelbyProbably) October 2, 2020

La quinta temporada de Peaky Blinders terminó con los Shelby arrinconados por las fuerzas fascistas y la Segunda Guerra Mundial acercándose. La próxima temporada debía comenzar su rodaje a fines de marzo, sin embargo, la producción pospuso a raíz de la pandemia lo que dio al creador de la serie, Steven Knight, y sus colaboradores a revisar los guiones.

La historia real de los Peaky Blinders

"Hemos tenido que cambiar algunas cosas debido a las agendas de los actores. Y hemos retocado los guiones, así que algunas cosas se han desarrollado y cambiado, creo, para mejor. Obviamente, la principal preocupación es la seguridad de todos", señaló.