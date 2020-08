Rose McGowan acusa a Alyssa Milano de tener una actitud "tóxica" en el rodaje de Embrujadas y de ser "un maldito fraude"

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Embrujadas terminó en 2006 pero el mal recuerdo de Rose McGowan de la serie parece que permanece. La actriz ha cargado contra su compañera Alyssa Milano, a la que ha acusado de tener una actitud "tóxica" en el rodaje y de ser "un maldito fraude".

Las actrices se enfrentaron en redes sociales después de que McGowan criticara al Partido Demócrata. Su compañera respondió enumerando algunos de los logros de la formación política en los últimos años. "Para Rose y cualquiera que diga las mismas tonterías de que los demócratas no ayudan a la gente, vuestras mentiras harán daño a personas menos privilegiadas que vosotros. Es el tipo de cosas que haría un verdadero fraude. Miles de personas mueren al día pero tú sigues con tu hiperbólica atención en busca de tuits", publicó Milano.

Rose and anyone bleating the same “dEmOcRaTs DoNt HeLp PeOpLe” nonsense, your lies are going to hurt people less privileged than you. It’s the kind of thing an ACTUAL fraud would do. Thousands of people are dying a day but you go on with your hyperbolic attention seeking tweets.