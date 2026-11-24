Roberto Carlos, Busquets o Villa capitanean sus propios equipos en Game of Legends, que llega en 2027 a Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Sergio Busquets, Santiago Cazorla, Radamel Falcao, Guti, Eden Hazard, Pedro Rodríguez, Roberto Carlos y David Villa serán las ocho superestrellas del fútbol que capitanearán los equipos de Game of Legends, el nuevo programa de Prime Video. Presentado por el exfutbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Española Mario Suárez, acompañado por Sergio Ferra, habitual narrador de LaLiga, el este nuevo formato llegará al servicio de streaming el próximo año.

En cada entrega, los ocho iconos de fútbol liderarán a sus respectivos equipos mixtos, compuestos por la propia leyenda y cinco futbolistas amateurs que pondrán a prueba su dominio del balón, su espíritu de equipo y sus habilidades futbolísticas mientras persiguen la gloria en el primer torneo Game of Legends de la historia.

La temporada se articulará en torno a un cuadro eliminatorio dividido en cuatro episodios de cuartos de final, dos semifinales y una gran final. Cada episodio seguirá una dinámica idéntica: tres pruebas de destreza temáticas diseñadas para medir cualidades clave como la precisión, el control, la fuerza, la velocidad, la defensa, el pase, la técnica, el remate y el regate, seguidas de un frenético partido de fútbol 6 contra 6 y una decisiva tanda de penaltis que dictaminará qué equipo sigue adelante.

GOL ARENA

Uno de los mayores atractivos del formato residirá en los llamados "trofeos GOL", recompensas que los equipos acumularán al superar los desafíos o anotar goles durante el encuentro. Estos puntos podrán canjearse en la tienda GOL, un mercado virtual en el que los rivales adquirirán tarjetas de ventaja para utilizarlas en la tanda de penaltis final.

El torneo se disputará en el GOL Arena, un estadio construido a medida en un plató de más de 2.300 metros cuadrados y con capacidad para 800 espectadores. Para formar los equipos, se abrió un casting online al que se inscribieron más de 500 aficionados de toda España. De ellos, alrededor de un centenar superó el corte para demostrar su talento sobre el césped en una fase presencial, de la que salieron elegidos los 40 participantes que acompañan a las leyendas.