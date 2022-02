Roban 180.000 euros en joyas en el rodaje de The Crown de Netflix

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

The Crown, la serie creada por Peter Morgan para Netflix que aborda los entresijos de la familia real británica, ha sido objeto de un gran robo. Un golpe en el que los ladrones se habrían llevado del set, donde se rueda la quinta temporada de la ficción, objetos por un valor que supera los 180.000 euros.

Según informa Variety, la policía de South Yorkshire, que es quien lleva la investigación del caso, recibió un aviso el pasado miércoles 16 de febrero a las 4:30 p.m. en el que se informó de un robo de vehículos en Pastures Road, Doncaster. El asalto habría tenido lugar cuando un grupo organizado de atracadores asaltó los camiones en los que se almacenaban varias joyas y antigüedades de gran valor utilizados en películas y series de televisión.

Con el propósito de recuperar los artículos en caso de que los ladrones intentaran venderlos, el estudio proporcionó un listado con la descripción de varios de los objetos a la publicación semanal Antiques Trade Gazett.

Entre los más de 350 objetos sustraídos se encontraban una réplica de un huevo Fabergé, la esfera de un reloj de pie estilo Guillermo IV, un tocador de 10 piezas, cristalería, 12 candelabros de plata y 7 de oro.

No obstante, Netflix ha asegurado en un comunicado que el incidente no afectará al calendario de rodaje de la nueva temporada de The Crown.

"Podemos confirmar que las antigüedades han sido sustraídas y esperamos que se localicen y se devuelvan de forma segura. Se conseguirán reemplazos, no hay perspectivas de que el rodaje se detenga", aseveró un delegado de la plataforma en declaraciones a Variety.

Pese a que la policía ha investigado el robo, por el momento han agotado las líneas de investigación y se ha archivado el caso a la espera de que surja un nuevo enfoque.

La quinta temporada de The Crown contará con Imelda Stauton recogiendo el testigo de Olivia Colman como Isabel II y tendrá otros relevos generacionales. Entre ellos, el de Jonathan Pryce que sucederá a Tobias Menzies como el Duque de Edimburgo, Elizabeth Debicki que reemplazada a Emma Corrin como Lady Diana o Lesley Manville supliendo a Helena Bomham Carter como la princesa Margarita. El estreno de los nuevos capítulos de la serie está previsto para noviembre de 2022.