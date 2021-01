Riverdale estreno temporada 5: Las grandes revelaciones de Climax

Riverdale -- “Chapter Seventy-Seven: Climax” - THE CW - Archivo

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Riverdale está de vuelta con su temporada 5. Faltan pocos episodios hasta que la trama de la serie dé un salto temporal de varios años pero, hasta entonces, la ficción se ha centrado en los últimos momentos de los protagonistas en el instituto, comenzando con el baile de graduación de la escuela secundaria de Riverdale.

Pero, como era de esperar, la velada no salió como estaba planeada... Esto fue lo más destacado que dejó 'Climax', el primer capítulo de la quinta temporada de Riverdale y número 77 de la ficción de The CW que en España se puede seguir por Movistar+ y FuboTV

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Betty y Jughead se enteran de que el señor Honey está vivo, incluso después de que apareciera una misteriosa película snuff. Jughead cree que el autor detrás de la cinta es David, el hombre que dirige el vídeo de Blue Velvet. Betty y Jughead visitan a Brett, quien les dice que para poder hablar con David, deben traerle una película snuff.

Reclutan a Cheryl y Reggie para que formen parte del vídeo, y Betty y Kevin se lo entregan a David. David no cree que el video sea real, así que Betty le muestra otro: el vídeo familiar de su padre convirtiéndose en Black Hood. Eso consigue que contacten con David, quien los invita a una fiesta clandestina.

Por su parte, Archie se prepara para su entrevista para la Academia Naval. El comandante cree que Archie es prometedor, pero que hay otros candidatos que están considerando, incluido K.O. Kelly, a quien Veronica reconoce como el novio de Katy Keene. K.O. finalmente gana, y el comandante le dice que vuelva a presentarse, pero él se niega. Cuando Hiram se entera, le ofrece a Archie el puesto de teniente de alcalde.

En el baile de graduación, Veronica se ofrece a aplazar la universidad por un año para pasar tiempo con Archie, pero Archie se sincera y revela lo que pasó con Betty. Después del baile de graduación, Veronica decide que no deben contarle a Jughead lo que sucedió y que deben seguir caminos separados después de la graduación.

Toni le dice a Cheryl que está nerviosa, ya que su familia no acepta que sea lesbiana, y le pide que finja no ser su novia durante la graduación. Aún así, la abuela de Toni se enfrenta a ella por salir con un Blossom, ya que ambas familias están enfrentadas. La abuela de Toni le dice que no vaya al baile de graduación con Cheryl, pero lo hace de todos modos.

Finalmente son elegidas reinas del baile y se unen a Betty, Jughead, Veronica y Archie para bailar con ellos, pero son interrumpidas por el un vídeo de The Auteur grabado en la fiesta clandestina, que culmina en una nueva película que muestra a la pandilla aparentemente matando a David.

Después del baile de graduación, Archie encuentra una nueva cinta de vídeo en la puerta de su casa, en la que se pueden ver imágenes que recrean el tiroteo de The Black Hood en Pop's.