Ripley, la serie de Netflix basada en El talento de Mr. Ripley ya tiene tráiler, y fecha de estreno

El talento de Mr. Ripley, la célebre novela de Patricia Highsmith, tiene una nueva adaptación. Así, Andrew Scott (Fleabag, Sherlock) protagoniza Ripley, serie que llegará con sus ocho episodios a Netflix el 4 de abril y que ya ha lanzado su primer y muy prometedor tráiler para los amantes del 'noir'.

"Es un hombre muy difícil de encontrar. Sin dirección. Teléfono. Oficina", interpelan a Ripley en el adelanto de apenas un minuto de duración. Las imágenes en blanco y negro del misterioso personaje, que tan pronto está en un siniestro callejón como disfrutando de un paseo en barco en Venecia, transmiten la intriga que el thriller irá construyendo a lo largo de los capítulos y el tono oscuro que prevalecerá en esta nueva adaptación rodada en blanco y negro.

"Tom Ripley, un estafador que malvive en el Nueva York de principios de los 60, es contratado por un hombre adinerado para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo vagabundo de que regrese a casa. La aceptación del trabajo por parte de Tom es el primer paso hacia una compleja vida de engaños, fraudes y asesinatos", reza la sinopsis de la ficción.

Ripley está escrita y dirigida por Steven Zaillian, ganador del Oscar a mejor guión adaptado por La lista de Schindler y responsable de la aclamada miniserie The Night Of. Junto a Scott, que también ejerce de productor, protagonizan la serie Johnny Flynn (La excavación, El sastre de la mafia) como Dickie Greenleaf y Dakota Fanning (The Equalizer 3, Viena and the Fantomes) como Marge Sherwood.

En 1999 la obra de Highsmith fue llevada a la gran pantalla por Anthony Minghella, obteniendo cinco nominaciones a los Oscar. En El talento de Mr. Ripley, Matt Damon dio vida al enigmático Tom y Jude Law y Gwyneth Paltrow a Dickie y Marge respectivamente.