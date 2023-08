Rick y Morty temporada 7 ya tiene fecha de estreno sin aclarar quién pondrá voz a sus protagonistas

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

La séptima temporada de Rick y Morty llegará el próximo 16 de octubre a HBO Max. La aclamada serie de animación de Adult Swim ha anunciado el estreno de sus diez nuevos capítulos pero no ha resuelto el misterio acerca de las voces de sus protagonistas tras el despido el pasado mes de enero de su cocreador y actor de doblaje, Justin Roiland, por acusaciones de maltrato.

Roiland, que creó la serie junto a Dan Harmon y daba voz a sus dos protagonistas, fue despedido por Adult Swim el pasado mes de enero tras ser acusado de delito grave de violencia doméstica con lesiones y otro cargo por detención ilegal con amenazas, violencia, fraude y/o engaño. Además, una vez que se hizo público el caso, en las redes sociales fueron publicadas presuntas conversaciones del guionista con menores de edad a las que se insinuaba e insultaba con comentarios vejatorios de carácter sexual.

Los presuntos delitos ocurrieron en 2020 pero no trascendieron hasta el pasado 12 de enero, cuando se celebró una audiencia en los tribunales de Orange Country. El pasado mes de marzo, la fiscalía del distrito del Condado de Orange decidió desestimar los cargos por violencia doméstica presentados contra el creativo, una sentencia a la que reaccionó Roiland en un comunicado. "Siempre he tenido claro que estas denuncias eran falsas, y no tenía ninguna duda de que este día llegaría", escribió acerca de la resolución en su cuenta de X (antes llamado Twitter).

La séptima entrega de Rick y Morty lanzó un adelanto el pasado 16 de agosto en el que el genio científico sociópata viajaba solo por el multiverso con una clara misión, querer encontrar a Rick Prime, su gran némesis. En el tráiler se mostraban de nuevo imágenes de las fechorías de esta malvada variante, así como los intentos del Rick protagonista por dar con él.