El rey Puma, la historia del español que sedujo a Pelé, Maradona, Di Stefano y Cruyff, llega a Movistar Plus

El rey Puma, la historia del español que puso de acuerdo a Pelé y Maradona, llega a Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Movistar Plus estrena este martes 23 de junio El rey Puma, documental que relata la historia de Hans Henningsen, quien cambió las leyes del marketing deportivo y logró que Pelé, Maradona, Di Stefano y Cruyff calzasen Puma.

La producción se contextualiza en un momento en el que Puma y Adidas competían por ser los dueños del mercado deportivo. En esa famosa rivalidad entre los hermanos Rudolf y Adolf Dassler, cuando todo parecía decantar la balanza por la marca del segundo, un español lo cambió todo. El rey Puma cuenta con los testimonios de futbolistas como Enzo Francescoli o Alberto Tarantini, además de entrevistas a familiares, periodistas y profesionales del mercado deportivo.

Producido por Mediareport y la cadena pública Televisión Canaria, la cinta narra la sorprendente vida de el tinerfeño que en los años 50 emigró a Brasil, revolucionó el marketing deportivo y llevó a Puma al éxito. Gracias a su capacidad para las relaciones públicas, Henningsen conquistó al mejor jugador del mundo del momento: Pelé.

UNA ESTRATEGIA IMPACTANTE

La relación entre el español y el futbolista brasileño cambió el mercado deportivo gracias a una idea del primero: durante el Mundial de México de 1970, Pelé retrasó el comienzo de un partido atándose lentamente sus botas de fútbol Puma. Todo el mundo miró a sus pies, los que estaban en el estadio, y los millones de espectadores que seguían la retransmisión por televisión. Aquello supuso una revolución para la marca de zapatillas alemana.

Después, se calzaron sus botas otros astros mundiales como Di Stefano, Cruyff, la Argentina campeona de 1978 y, finalmente, Diego Armando Maradona. El rey Puma revela que algunos de los momentos más importantes del fútbol mundial nacieron en aquellas botas que Han Henningsen puso en los pies de sus protagonistas.