Revelada la extraña causa de la muerte del actor de Dawson crece Obi Ndefo a los 51 años

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Obi Ndefo, actor conocido por sus papeles en Dawson crece, El ala oeste de la Casa Blanca, Stargate SG-1 y NCIS: Los Ángeles, falleció el pasado 28 de agosto a los 51 años. Si bien al principio no se especificó la causa de la muerte, la hermana del intérprete ha revelado recientemente que fue consecuencia de la lucha contra la ortorexia, un singular trastorno de la conducta alimentaria.

Fue precisamente la hermana del actor, Nkem Ndefo, quien dio a conocer la noticia del fallecimiento del intérprete en sus redes sociales. "Con el corazón roto por la pérdida de mi hermano pequeño y sabiendo que finalmente está en paz", rezaba su publicación de Facebook.

"Obi Ndefo falleció la madrugada del miércoles en un hospital de Los Ángeles. Trágicamente, el corazón de Obi se rindió en su larga batalla contra el trastorno alimentario ortorexia", explicó Nkem Ndefo en su cuenta de X, antes Twitter.

La ortorexia se caracteriza por una obsesión por la comida absolutamente sana que da lugar a una dieta restrictiva, eliminando de forma drástica ciertos alimentos y privando así al cuerpo de algunos nutrientes esenciales, lo que puede ocasionar anemia, desnutrición y desequilibrios nutricionales entre otros.

