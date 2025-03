El reboot de Prison Break ya tiene protagonistas

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

El reboot de Prison Break está cada vez más cerca. Como ya se había anunciado, la serie regresará sin sus protagonistas originales, Wentworth Miller y Dominic Purcell, sino que, dentro del mismo universo, se centrará en nuevos personajes... como los que encarnarán los últimos fichajes que se han incorporado al piloto que prepara Hulu.

Según informa Variety, Emily Browning, Lukas Gage y Drake Rodger tendrán papeles principales en la ficción. Browning encarnará a Cassidy Collins, "una ex soldado convertida en funcionaria de prisiones que acepta un trabajo en una de las cárceles más mortíferas de América".

Por su parte, Gage dará vida a Jackson, "un político de origen acomodado en su primera campaña al Congreso" y Rodger interpretará a Tommy, "un preso de una de las cárceles más mortíferas de Estados Unidos, encarcelado hace diez años". Más allá de estas descripciones de los personajes, todavía se desconocen los detalles exactos de la trama.

Browning ha aparecido en ficciones como American Horror Story: Huluween Event, Class of '07 o American Gods y en cintas como Monica, Golden Exits, Legend o Pompeya. En la filmografía de Gage se incluyen películas como el reciente filme de terror La acompañante, Road House. De profesión: duro, Smile 2 o las series The White Lotus, Los detectives muertos, Euphoria, You y Fargo. En cuanto a Rodger, el actor formó parte del elenco de Los Winchesters, precuela de Sobrenatural y apareció en la ficción de Taylor Sheridan Landman: Un negocio crudo.

Elgin James escribe y produce el piloto del reboot junto a Dawn Olmstead, el creador de Prison Break Paul Scheuring, Marty Adelstein y Neal Moritz.