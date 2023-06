Raúl Cimas y Esperanza Pedreño se ahogan en la cotidianidad en el tráiler de 'Poquita fe' en Movistar Plus+

'Poquita Fe' En Movistar Plus+

'Poquita Fe' En Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Pepón Montero y Juan Maidagán ('Justo antes de cristo', 'Camera Café') vuelven a llevar su particular sentido del humor a Movistar Plus+ con el estreno de 'Poquita fe', que llega a la plataforma el próximo 4 de julio. La serie, que cuenta con 12 episodios de tan solo 15 minutos, está protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño y ha estrenado su nuevo tráiler oficial.

El aburrimiento de la cotidianidad se ha apoderado de las vidas de Berta y José Ramón, los protagonistas de esta comedia de Movistar Plus+. "Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos 'moraos' y ver una serie... me da pereza que lleguen los viernes", explica a cámara desmotivada el personaje de Esperanza Pedreño.

"Berta y José Ramón intentan vivir su vida lo mejor que pueden. Sus emociones, esperanzas y pasiones están atenuadas por el ruido del día a día. Pero ahí siguen. El ruido que rodea a Berta y a José Ramón lo provocan los suegros de este, siempre presentes; la hermana de Berta, la favorita de la familia; la madre de José Ramón, un alma libre aunque agotadora; el vecino, un ser despreciable, pero que vive pared con pared; los de la guardería donde trabaja Berta; los guardias de seguridad, compañeros del trabajo de Jose Ramón; los del bar; los vecinos; los amigos de los suegros; los amigos de la cuñada; los amigos de los amigos... Mucho ruido. Demasiado. Si pudieran apagarlo...", reza la sinopsis oficial de la serie.

'Poquita fe' estrenará sus 12 capítulos el próximo martes 4 de julio en la plataforma de Movistar. Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, la comedia está protagonizada por los mencionados Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, además de Julia de Castro, Chani Martín, Marta Fernández-Muro, Pilar Gómez, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Enrique Martínez y Blas Ortiz.