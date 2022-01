Una protagonista de Yellowjackets denuncia comentarios despectivos a su físico en el rodaje de la serie

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Melanie Lynskey da vida a Shauna en Yellowjackets, un thriller psicológico con toques de terror de Showtime que arrancó en 2021 y que se ha convertido en una de las grandes sensaciones televisivas de principio de año. La actriz de la serie, que en España está disponible en Movistar+, ha denunciado públicamente que un miembro del equipo hizo comentarios despectivos sobre su cuerpo, sugiriendo que debería hacer más ejercicio.

"Me preguntaron '¿qué piensas hacer? Estoy seguro de que los productores te conseguirán un entrenador. Les encantaría ayudarte con eso'", reveló la intérprete en una entrevista con Rolling Stone. Lynskey también destacó que Tawny Cypress, Christina Ricci y Juliette Lewis, sus compañeras de reparto, la defendieron. Lewis incluso escribió una carta a los productores en su nombre.

"Me parecía importante que este personaje se sintiera cómodo, sexy y que no piense ni hable sobre su cuerpo, porque quiero que las mujeres puedan verlo y decir: 'Vaya, se parece a mí y nadie dice que está gorda'. Esa representación es importante", agregó.

El personaje de Lynskey tiene un romance con Adam (Peter Gadiot), una relación que algunos de los seguidores de la serie sospechaban que escondía algo más por sus respectivas apariencias. "Pensé 'guau ¿en serio? ¿Ahí es donde está la cabeza de la gente, que lo más importante es ser delgado o joven?'", lamentó.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre las críticas a su físico. "Es un fastidio tener que decir esto, pero el mayor desafío al que me he enfrentado en mi carrera sería mi propia imagen corporal y la forma en que la industria ve los cuerpos de las personas", declaró a Denizen.

"Hay una especie de expectativa implícita de perfección, porque todos tienen el mismo aspecto. Tuve un trastorno alimenticio grave durante 10 años e incluso cuando pesaba alrededor de 58 kilos me seguía avergonzando en las pruebas de vestuario por no tener el tamaño de prueba", agregó.

La primera temporada de Yellowjackets, que está disponible al completo en Movistar+, consta de diez capítulos y su sinopsis oficial es la siguiente: "Misty, Shauna, Natalie y Taissa son cuatro de las (des)afortunadas integrantes de un equipo juvenil de fútbol que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. Qué pasó allí hasta que fueron rescatadas, solo ellas lo saben. Veinticinco años después, cada una ha construido su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre. Mientras unas se empeñan en saldar cuentas pendientes, otras harán lo que sea para mantener bajo llave lo que verdaderamente ocurrió en ese lugar.

Saltando de una época a otra en una ácida mezcla de géneros que van desde el terror juvenil noventero hasta el humor negro y el drama, 'Yellowjackets' narra la odisea de supervivencia de las chicas, desde sus primeros días prosperando en equipo hasta separarse en salvajes y despiadados clanes, y las consecuencias que tuvo para cada una de ellas años después. Aquello que empezó en la profundidad de los bosques está muy lejos de haber terminado..."