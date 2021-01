Primeras y reveladoras imágenes de la temporada 2 de Batwoman

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

The CW estrena el 18 de enero la temporada 2 de Batwoman. Los nuevos episodios, que en España se podrán seguir por HBO, contarán con Javicia Leslie en el papel principal, después de que Ruby Rose abandonase la ficción. La actriz dará vida a Ryan, a quien los fans ya han podido ver en acción en las nuevas imágenes del estreno.

What Happened to Kate Kane es el título del primer episodio de la temporada 2. Leslie aparece en varias de las fotografías, tanto con el el nuevo traje de la superheroína como sin él. En otra de las fotos se puede ver a Mary Hamilton, interpretada por Nicole Kang, llorando desconsoladamente. Alice, personaje de Rachel Skarsten, también aparece en una de las instantáneas.

Novas imagens promocionais do episódio 2x01 de #Batwoman, "What Happened to Kate Kane?" (1/2) pic.twitter.com/2ZslvUEArf