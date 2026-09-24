Primeras imágenes de The Wanted Man la nueva serie de Hugh Laurie que ya tiene fecha de estreno en Apple TV

Primeras imágenes de The Wanted Man, serie protagonizada y producida por Hugh Laurie, con fecha de estreno en Apple TV - APPLE TV

MADRID 24, (CulturaOcio)

The Wanted Man, el nuevo drama protagonizado y producido por Hugh Laurie (House, El infiltrado), ha lanzado sus primeras imágenes. La serie sigue a Félix, una mente criminal que, tras ser traicionado por los suyos, hará todo lo posible para escapar de prisión. Esta producción llegará a Apple TV el miércoles 6 de enero de 2027 con el estreno de sus dos primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada miércoles.

Las cuatro fotografías publicadas por la cuenta oficial de la plataforma en X muestran a los protagonistas de la ficción. En la primera, el propio Laurie aparece en prisión, con heridas en el rostro y escoltado por el equipo de seguridad del recinto.

En otra escena, Fionn Whitehead (Dunkerque) se muestra cubierto por un traje oscuro, a excepción de su cara, con un coche volcado en llamas a sus espaldas. Por último, se revelan los rostros de Thandiwe Newton (Westworld) y Gina McKee (Notting Hill), dos actrices que forman parte del reparto principal de la producción.

Betrayed and behind bars, the head of a notorious crime syndicate must escape prison to save his empire.



Hugh Laurie stars in #TheWantedMan — January 6 on Apple TV pic.twitter.com/P1KMvULtBo — Apple TV (@AppleTV) September 24, 2026

LA TRAICIÓN MÁS CERCA QUE NUNCA

"Cuando Felix Carmichael (Laurie), jefe de una organización criminal, es traicionado por alguien de su propia empresa y enviado a la infame prisión de Staplehurst, se ve obligado a enfrentarse a su propia brutalidad para sobrevivir. Con su familia, su negocio y su fortuna en juego, Felix decide hacer lo impensable: escapar", adelanta la sinopsis de la serie que cuenta con un total de ocho episodios.

Junto a Laurie, ganador de tres Globos de Oro (dos por House y otro por El infiltrdo), Newton, Whitehead y McKee, The Wanted Man también cuenta en el reparto con Hazel Doupe (No digas nada), Elliott Heffernan (Blitz); y el ganador del BAFTA Stephen Dillane (Las horas). La ficción está creada, escrita y también producida por el showrunner George Kay, junto con la productores ejecutivos Willow Grylls (Wa, Gone) y Matt Sandford (Gone, The Long Shadow). David Meanti (Andor, Hostage) ejerce como productor de la serie. La dirección está a cargo de Jakob Verbruggen (The Fall, Materia oscura).