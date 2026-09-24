Primeras imágenes de The Wanted Man la nueva serie de Hugh Laurie que ya tiene fecha de estreno en Apple TV

Primeras imágenes de The Wanted Man, serie protagonizada y producida por Hugh Laurie, con fecha de estreno en Apple TV - APPLE TV
MADRID 24, (CulturaOcio)
The Wanted Man, el nuevo drama protagonizado y producido por Hugh Laurie (House, El infiltrado), ha lanzado sus primeras imágenes. La serie sigue a Félix, una mente criminal que, tras ser traicionado por los suyos, hará todo lo posible para escapar de prisión. Esta producción llegará a Apple TV el miércoles 6 de enero de 2027 con el estreno de sus dos primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada miércoles.
Las cuatro fotografías publicadas por la cuenta oficial de la plataforma en X muestran a los protagonistas de la ficción. En la primera, el propio Laurie aparece en prisión, con heridas en el rostro y escoltado por el equipo de seguridad del recinto.
En otra escena, Fionn Whitehead (Dunkerque) se muestra cubierto por un traje oscuro, a excepción de su cara, con un coche volcado en llamas a sus espaldas. Por último, se revelan los rostros de Thandiwe Newton (Westworld) y Gina McKee (Notting Hill), dos actrices que forman parte del reparto principal de la producción.
LA TRAICIÓN MÁS CERCA QUE NUNCA
"Cuando Felix Carmichael (Laurie), jefe de una organización criminal, es traicionado por alguien de su propia empresa y enviado a la infame prisión de Staplehurst, se ve obligado a enfrentarse a su propia brutalidad para sobrevivir. Con su familia, su negocio y su fortuna en juego, Felix decide hacer lo impensable: escapar", adelanta la sinopsis de la serie que cuenta con un total de ocho episodios.
Junto a Laurie, ganador de tres Globos de Oro (dos por House y otro por El infiltrdo), Newton, Whitehead y McKee, The Wanted Man también cuenta en el reparto con Hazel Doupe (No digas nada), Elliott Heffernan (Blitz); y el ganador del BAFTA Stephen Dillane (Las horas). La ficción está creada, escrita y también producida por el showrunner George Kay, junto con la productores ejecutivos Willow Grylls (Wa, Gone) y Matt Sandford (Gone, The Long Shadow). David Meanti (Andor, Hostage) ejerce como productor de la serie. La dirección está a cargo de Jakob Verbruggen (The Fall, Materia oscura).