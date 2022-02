Primeras imágenes de Slow Horses, la serie de Gary Oldman para Apple TV+ que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha lanzado las primeras imágenes de 'Slow Horses', la serie de espías protagonizada por Gary Oldman. La plataforma también ha anunciado la fecha de estreno de la ficción, cuyos dos primeros capítulos estarán disponibles desde el viernes 1 de abril. Una producción que consta de seis episodios y que adapta la primera novela de la serie 'Caballos lentos', del ganador del premio CWA Gold Dagger Mick Herron.

'Slow Horses' sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una abandonada sede del MI5, Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible cabecilla de los espías que han acabado en Slough House debido a graves errores en su carrera. Junto con el ganador del Oscar por 'El instante más oscuro' están Kristen Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden y Olivia Cooke.

Tras el lanzamiento de los dos primeros episodios el 1 de abril, 'Slow Horses' tendrá un estreno semanal de los capítulos restantes. La producción comenzó el 30 de noviembre de 2020 en Londres y continuó hasta julio del año pasado.

Here is your first look at the upcoming spy drama series, #SlowHorses starring #GaryOldman , Olivia Cooke, Jonathan Pryce and Kristin Scott Thomas which will premiere April 1, on #AppleTV+ pic.twitter.com/CDIdFbiImV