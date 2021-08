Primeras imágenes de Sarah Jessica Parker y Chris Noth en el revival de Sexo en Nueva York

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Carrie Bradshaw y Mr. Big se reencuentran. Llegan las primeras imágenes de Sarah Jessica Parker y Chris Noth en el rodaje de 'And Just Like That', el revival de 'Sexo en Nueva York'. Una de las parejas más queridas de la emblemática ficción de HBO vuelve y lo hace derrochando clase y glamour.

La Gran Manzana ha sido testigo del reencuentro de la pareja. Todo apunta a que se trata de una escena relacionada con un importante evento, pues la actriz de 'Divorce' lucía espectacular, ataviada con una falda de lunares larga y una blusa de cuello barco ajustada.

Parker, además, lucía un brazalete de cadena, tacones de aguja, un bolso negro con un broche de oro y un elegante tocado en el cabello de color negro y coral. A su lado, el Mr. Big de Noth iba ataviado con un clásico traje azul marino, con corbata cobalto a juego y camisa blanca.

Hace apenas un mes, HBO Max lanzó la primera foto oficial del revival; con Carrie, Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) reunidas de nuevo. El rodaje comenzó en junio. Aunque no está confirmado, varias fuentes afirman haber visto a Bridget Moynahan, quien interpretó a Natasha, la mujer con la que Big se casó en la serie y de la que posteriormente se divorció, en el set.

Aunque Kim Cattrall será la baja más sonora de la serie, varios miembros de la ficción original volverán para el revival como Wille Garson (Stanford Blatch), Mario Cantone (Anthony Marentino), Evan Handler (Harry Goldenblatt) y David Eigenberg (Steve Brady). Además, la ficción contará con el fichaje de la actriz no binaria Sara Ramírez.

