La primera temporada de The gold ya tiene fecha de estreno en Filmin

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La primera temporada de The Gold llegará a Filmin el 9 de diciembre. Esta producción, basada en hechos reales, relata la historia del mayor robo perpetrado en Reino Unido y cuenta con Dominic Cooper (Mamma Mia!), Jack Lowden (Slow Horses), Hugh Bonneville (Downton Abbey) y Emun Elliott (Juego de Tronos) como protagonistas.

The Gold sigue el mediático atraco que llevaron a cabo seis delincuentes sin experiencia en el almacén Brink's-Mat a principios de los años 80. Un golpe con el que consiguieron sustraer más de 3 toneladas de oro, diamantes y dinero en efectivo por valor de 26 millones de libras. El suceso derivó en un entramado criminal repleto de incógnitas que pusieron en jaque a los cuerpos de seguridad británica.

Este atraco fue uno de los casos más mediáticos en Reino Unido de las últimas décadas. Neil Forsyth, responsable del libreto de la serie, decidió ir un paso más allá y centrarse en la parte más desconocida del delito, la persecución de sus autores, su acusación y el entramado de blanqueo del oro, un botín que nunca apareció.

"El robo es famoso, pero lo que ocurrió después es muy poco conocido", explica Forsyth. Tanto fue así, que una de las piezas primordiales del guion fueron las numerosas entrevistas con Brian Boyce, el detective principal del grupo especial Brink's-Mat que llevó el caso.

Además de Cooper, Lowden, Bonneville y Elliott, completan el elenco de la serie Charlotte Spencer, Tom Cullen y Stefanie Martini, entre otros.

The Gold cuenta con 12 episodios divididos en dos temporadas, bajo la dirección de Lawrence Gough y Aneil Karia y con un guión Neil Forsyth (Dance First). La producción que arrasó en la televisión británica, contó además con una nominación a mejor serie dramática en los BAFTA.