Primera imagen del rodaje de la temporada 3 de La Materia Oscura

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de 'La Materia Oscura' ha comenzado. La adaptación de la última novela de la trilogía de Philip Pullman, 'El catalejo lacado', constará de ocho episodios producidos por Bad Wolf para HBO/BBC One.

Una temporada en la que nuevos mundos esperan a Lyra (interpretada por la actriz española Dafne Keen), Will (Amir Wilson), la señora Coulter (Ruth Wilson), Mary Malone (Simone Kirby) y Lord Asriel (James McAvoy)

En esta temporada veremos a Will (Amir Wilson), el portador de la daga y Lyra (Dafne Keen), la niña elegida, viajar a través de múltiples mundos para encontrarse y protegerse mutuamente.

El nuevo reparto de la tercera temporada de 'La Materia Oscura' incluye a Adewale Akinnuoye-Agbaje como el comandante Ogunwe y Jamie Ward como el padre Gómez. Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison y Chipo Chung son los ángeles rebeldes Balthamos, Baruch y Xaphania; mientras que Ama será interpretada por Amber Fitzgerald-Woolfe.

El reparto que regresa esta temporada también incluye a Will Keen como el padre Hugh MacPhail, Jade Anouka como Ruta Skadi y Ruta Gedmintas como Serafina Pekkala.

Al final de la segunda temporada, vimos a Lord Asriel llamar a los ángeles para que lo ayudaran a librar una guerra contra el Reino de los Cielos cuando la Sra. Coulter secuestró a su hija Lyra para llevarla a "lugar seguro" en su propio mundo. La tercera temporada comienza con Lyra inconsciente, después de que su madre le haya dado un somnífero, mientras Will, que todavía lleva la daga, prosigue su búsqueda para encontrarla.

Will es localizado por dos ángeles, Balthamos y Baruch, que quieren llevarselo para unirse a la campaña de Lord Asriel contra La Autoridad con el Comandante Ogunwe. Pero Will no es el único que busca a Lyra, el padre MacPhail continúa su misión de destruir al hijo de la profecía, empleando la ayuda de su seguidor más comprometido, el padre Gómez.

Mientras tanto, la física de Oxford Mary Malone llega a otro mundo paralelo: el de Mulefa, una extraña especie parecida a un animal. Le hablan de un fenómeno cataclísmico en su mundo.

Con múltiples mundos nuevos, incluida la Tierra de los Muertos, personajes que regresan y nuevas criaturas extrañas, los Mulefa y los Gallivespians, la tercera temporada promete ser un broche de oro a la obra de Philip Pullman.

"UN CAPÍTULO FINAL APASIONANTE Y CONMOVEDOR".

"'El catalejo lacado' es la novela más compleja de Philip Pullman para adaptar a la televisión, pero con nuestro excepcional equipo creativo en Cardiff, ningún desafío es demasiado abrumador", asegura la fundadora y productora ejecutiva de Bad Wolf, Jane Tranter, que destaca que "esta temporada es tanto una aventura épica como una historia sobre el amor y la verdad".

"Ha sido un placer ver al público abrazar este increíble viaje de autodescubrimiento, amistad y propósito con Lyra en estas dos últimas temporadas", dice Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO que promete un "capítulo final apasionante y conmovedor".

Por su parte, el productor ejecutivo Dan McCulloch recuerda que cuando arrancó la producción de la primera temporada de La Materia Oscura ya habían "escudriñado las tres novelas exhaustivamente para saber la dirección en la que nos dirigíamos". "Cada detalle y personaje dentro de esta increíble obra de ficción ha sido analizado y discutido durante 4 años, y llegar finalmente a los muchos mundos de 'El catalejo lacado' es emocionante", confiesa.

Ben Irving, editor comisionado de BBC Drama, ha dicho: "La extraordinaria trilogía de novelas de Philip Pullman alcanza nuevas alturas en El catalejo lacado, y este increíble equipo creativo se ha enfrentado a grandes desafíos en cada paso del camino. El público de BBC One e iPlayer deberá prepararse para otro emocionante viaje visual y emocional con Lyra y Will".