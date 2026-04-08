Primera imagen de la nueva serie de Mafalda que llegará a Netflix en 2027 - NETFLIX

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Casi dos años después de que Netflix anunciara que estaba trabajando en una serie de animación de Mafalda, la nueva aproximación al querido y reivindicativo personaje creado por el legendario Quino lanza su primera imagen oficial.

El proyecto, capitaneado por Juan José Campanella, director de El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El mismo amor, la misma lluvia o la oscarizada El secreto de sus ojos, llegará a la plataforma el próximo año aunque todavía no tiene fecha concreta de estreno.

"Esta vez lo urgente sí deja tiempo para lo importante, la nueva serie animada de Mafalda' escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino llega en 2027", reza el texto que acompaña a la primera imagen de la producción. Una instantánea en la que se ve a la sabia y respondona niña de espaldas y apoyada en la pared mientras habla por teléfono.

Esta vez lo urgente sí deja tiempo para lo importante, la nueva serie animada de 'Mafalda' escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino llega en 2027. pic.twitter.com/TMqUslQEMC — Netflix España (@NetflixES) April 8, 2026

Fue en agosto de 2024, coincidiendo con el 60 aniversario desde que el fallecido Quino publicara la primera historieta de Mafalda, Netflix anuncio la puesta en marcha de un poyecto que el propio Campanella definió como "el desafío más grande" de su vida, por tener la oportunidad de "convertir a Mafalda en un clásico de la animación".

"Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada. Pronto ya era uno más de la pandilla de Mafalda", señaló el cineasta en un comunicado en el que aseguró que su gran reto era "trasladar una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico al lenguaje audiovisual" actual.

"¿Cómo podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del Humor Gráfico al lenguaje audiovisual?", se preguntaba Campanella recordando las preguntas que le asaltaron cuando Quino visitó el rodaje de su película de animación Futbolín (Metegol).

Esta no será la primera vez que Mafalda salte a la pequeña pantalla, puesto que ya contó con una serie de 52 cortometrajes en 1972 dirigida por Catú y producida por Daniel Mallo y Oscar Desplats. En 1979 estas piezas fueron ordenadas por temáticas y convertidas en un largometraje que se estrenó en cines. Ya en 1994, el realizador cubano Juan Padrón llevaría de nuevo la historieta a la televisión con 104 cortometrajes más centrados en la acción cómica que en los diálogos que caracterizaban a la primera adaptación.