La primera edición de los SYFY Games Awards aterrizan a el canal de SYFY España

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

El 3 de diciembre a las 22.00 horas tendrá lugar la primera edición de los SYFY Games Awards, unos galardones que reconocerán a los mejores video juegos del año y que se pondrá seguir a través del canal de ciencia ficción SYFY España. Los ganadores de los premios al mejor juego del año y al mejor juego español del año serán seleccionados por los fans del programa especializado SYFY GAMES a través de un proceso de votación online que estará disponible hasta el 15 de noviembre.

La gala de los SYFY Games Awards estará presentada por el YouTuber y especialista en análisis de videojuegos Borja Pavón. En www.SYFY.es ya se puede consultar cuáles los seis juegos nominados en cada categoría de los premios para que elijan a su favorito.

La votación está abierta desde el 6 de noviembre, hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, los videojuegos ganadores no se desvelarán hasta el episodio de diciembre de SYFY GAMES, que se emitirá en SYFY España el 3 de diciembre a las 22.00 horas. Además, todas aquellas personas que entren a votar por su juego favorito entrarán en el sorteo de una tarjeta regalo de saldo GAME.

Los siguientes juegos están nominados en cada categoría:

MEJOR JUEGO ESPAÑOL DEL AÑO

Blasphemous 2 (The Game Kitchen)

The Cosmic Wheel Sisterhood (Deconstructeam)

Laika: Aged Through Blood (Brainwash Gang)

Koa and the Five Pirates of Mara (Chibig/Talpa Games)

The Fabulous Fear Machine (Fictiorama Studios)

The Mageseeker (Digital Sun)

MEJOR JUEGO DEL AÑO

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Marvel's Spiderman 2 (Insomniac Games/Sony I.E.)

Resident Evil 4 Remake (Capcom)

Diablo IV (Activision Blizzard)

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)