Primer tráiler de la temporada 2 de Cien años de soledad, que ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Más de un año después del estreno de su primera parte en diciembre de 2024, Netflix ha revelado, en un nuevo teaser, cuándo verán la luz los ocho capítulos restantes de Cien años de soledad. La adaptación de la inmortal novela de Gabriel García Márquez regresará al servicio de streaming el 5 de agosto.

El avance arranca mostrando una fotografía en blanco y negro sobre el escritorio de un cuarto vacío antes de que el viento la tire al suelo. Seguidamente, las imágenes descubren el pueblo de Macondo deshabitado.

"En aquel instante prodigioso, Aureliano Babilonia se le revelaron las claves definitivas de Melquíades", dice una voz en off refiriéndose al último descendiente de la estirpe de los Buendía. "Y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenados en el tiempo y el espacio de los hombres", añade mientras una figura hojea con atención los pergaminos escritos en sánscrito, deteniéndose en la imagen de un árbol familiar.

"El primero de la estirpe está amarrado a un árbol, y al último se lo están comiendo las hormigas", prosigue la voz en off, mientras la escena muestra a un hombre caminando hacia la puerta de una casa y, a un lado, un anciano sentado en una silla. A continuación el teaser revela que la segunda parte de Cien años de soledad, rodada en Colombia, se estrenará el 5 de agosto y su gran final un poco después, el 26 de dicho mes.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película", explicó la directora Laura Mora en un comunicado recogido por Deadline. "Llevamos la serie a otro nivel estético, narrativo y a través del sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional", continuó.

"Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", sentenció Mora. La realizadora, que ya dirigió tres episodios de la primera entrega, dirigirá cinco de los ocho episodios de esta temporada 2 de Cien años de soledad, incluyendo su desenlace, mientras que Carlos Moreno dirigirá tres episodios.

"Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", reza la sinopsis de esta temporada 2 lanzada por Netflix.

LA RAZÓN DEL PARÓN ANTES DEL DESENLACE DE LA SERIE

En cuanto a la decisión de estructurar esta nueva entrega en siete episodios y un parón previo a su desenlace, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido de Netflix en Latinoamérica, explicó que esta elección surgió durante las etapas de escritura y preproducción.

Según detalló, se concluyó que "la forma adecuada de contar la novela en toda su amplitud y ambición requería algo más que un episodio estándar; necesitaba, más bien, una gran final que representara de manera fiel el desenlace de la obra maestra del premio Nobel colombiano".