El fenómeno literario El valle de los Arcángeles llegará a TVE en 2028 - ESPASA

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

El valle de los arcángeles, la exitosa novela histórica de Rafael Tarradas, se convertirá en serie de televisión. La 1 de Televisión Española estrenará en 2028 la adaptación de esta historia ambientada en la Cuba del siglo XIX, durante el declive de la época colonial de España.

"Estoy seguro de que la serie será una nueva oportunidad para el gran público de disfrutar de lo que en su formato literario ha sido un gran bestseller", ha afirmado Tarradas en un comunicado. Además, el escritor catalán ha señalado que El valle de los Arcángeles es más que "una historia épica" y que supone también "un viaje a un paraíso lleno de trampas e injusticias, pero también de belleza y emoción, con paisajes y personajes absolutamente inolvidables".

El autor ha asegurado que la adaptación de alguno de sus libros siempre le había generado "intranquilidad". Por ese motivo, ha celebrado que sean Sony Pictures, Dynamo y RTVE las encargadas de la producción de la serie, empresas a las que achaca "grandes éxitos a sus espaldas".

LA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DEL BESTSELLER

"Barcelona, primavera de 1864. Pepa Gómez es una mujer forjada en la adversidad, dotada de un gran ingenio y una belleza extraordinaria. Un error fatal la obliga a huir de la ciudad bajo una identidad robada, la de Isabel Palau, y a embarcar rumbo a Cuba.

En la travesía conocerá a Gabriel Gorchs, un joven aristócrata que, como ella, se dirige a El valle de los Arcángeles, corazón de las plantaciones de azúcar cubanas. Allí, entre la ambición, las mentiras y los crímenes, Isabel intentará ascender en una sociedad fuertemente clasista, en una isla que se anticipa como un polvorín a punto de estallar", adelanta la sinopsis oficial de la serie, que tendrá seis episodios de 70 minutos de duración.

El guion de El valle de los Arcángeles correrá a cargo Salvador Perpiñá (Los Serrano), Tacho González (Pelotas) y Margarita Melgar (Seis días corrientes). Todavía no se han ofrecido detalles sobre el reparto o la dirección.