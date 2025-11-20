Tras su polémico final, una de las mejores series policíacas vuelve con nueva temporada

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Tras años de rumores y especulaciones, la cadena británica BBC ha confirmado el regreso de una de sus series más exitosas: Line of Duty. El drama policial creado por Jed Mercurio tendrá una séptima temporada después del controvertido final de su, hasta ahora, última entrega.

"Todo el equipo de Line of Duty siente una enorme gratitud hacia los fans de la serie", afirmó Mercurio en declaraciones a la propia BBC. "Ha sido un privilegio que tantos de vosotros hayáis seguido los altibajos de AC-12 a lo largo de las seis temporadas anteriores, y no podríamos estar más encantados de regresar con una séptima", añadió el guionista de otras series como Guardaespaldas o Invasión: La Tierra.

"Se suponía que la corrupción en este país había desaparecido mientras Line of Duty había dejado de emitirse, así que me he visto forzado a utilizar mi imaginación", destacó Mercurio con ironía.

El rodaje de esta tanda de seis nuevos episodios comenzará en primavera de 2026, en Belfast, Irlanda. Además del propio Mercurio, Steve Arnott, Kate Flemming y Ted Hastings, quienes encarnaban en la ficción al trío protagonista: Martin Compston, Vicky McClure y Adrian Dunbar, también estarán de vuelta en esta temporada 7. El entusiasmo y la expectación por la serie es bastante más que comprensible.

La sexta temporada de Line of Duty se estrenó en 2021, durante la pandemia por COVID-19. Su final se convirtió en uno de los eventos más vistos de todos los tiempos en la televisión británica, acumulando 17 millones de espectadores en 28 días, la cifra más alta para un episodio de drama que no fuera de telenovela desde la existencia de los registros modernos en 2002.

Pero también causó una gran controversia que dividió a los fans tras descubrirse que el misterioso cerebro criminal conocido como "H" no era un villano astuto al estilo James Bond, sino más bien la consecuencia de la incompetencia institucional y las deficiendias sociales. Conviene recordar, además, que Line of Duty ha cosechado un notable éxito de audiencia internacional gracias a su presencia en plataformas de streaming como Netflix, BritBox, Acorn TV y Prime Video.

"En la séptima temporada, el AC-12 ha sido disuelto y renombrado como Inspección de Normas Policiales. El trabajo anticorrupción nunca ha sido más difícil y, en este clima tan difícil, Steve Arnott (Martin Compston), Kate Fleming (Vicky McClure) y Ted Hastings (Adrian Dunbar) tienen asignado su caso más delicado hasta la fecha. El inspector detective Dominic Gough, un carismático agente que cosecha elogios por una serie de ataques al crimen organizado, está acusado de abusar de su posición de poder para actuar como depredador sexual. Pero ¿es el caso de Gough una distracción deliberada de una amenaza mayor que aún opera en las sombras?", reza la sinopsis de la BBC para esta temporada 7.

Hasta el momento, no se han anunciado más detalles respecto al reparto de los nuevos episodios de Line of Duty. Sin embargo, dada la cantidad de estrellas que han pasado por sus anteriores entregas, como Lennie James, Keeley Hawes, Thandiwe Newton o Stephen Graham, es probable que otros actores británicos de primer nivel se dejen ver en esta esperada séptima temporada.