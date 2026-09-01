Pokémon vuelve en el tráiler de Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu, serie de animación en stop-motion para Disney+

Nuevas andanzas Pokémon en el tráiler de Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu, serie de animación en stop-motion - THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL

MADRID 1, (CulturaOcio)

Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu, la nueva serie de la popular franquicia, llegará a Disney+ en 2027. La ficción, una serie de animación stop-motion ambientada en la región de Galar, ha lanzado un breve tráiler donde sus carismáticos protagonistas recuerdan las grandes aventuras de su viaje.

El adelanto arranca con Sirfetch'd y Pichu subiendo una colina mientras rememoran varias de sus peripecias pasadas. Entre los recuerdos mostrados destacan luchas, demostraciones de sus poderes y el descubrimiento de nuevos Pokémon.

Después, el metraje regresa al presente para mostrar a los protagonistas alcanzando la cima de la montaña. Al reanudar la marcha, Sirfetch'd tropieza accidentalmente con un cartel que revela el año de lanzamiento de la producción en la plataforma de streaming.

Este primer avance se dio a conocer durante un panel especial en Pokémon XP, un evento para fans celebrado junto al Campeonato Mundial de Pokémon 2026 en San Francisco. En el mismo espacio se confirmó el desarrollo de Serie Pokémon: El comienzo, un proyecto que traerá de vuelta las clásicas aventuras de Ash y Pikachu, aún sin fecha confirmada.

Historias Pokémon "sigue a nuestros sorprendentes héroes, Sirfetch'd y Pichu, en su valerosa misión para proteger a los Pokémon de Galar. Aunque sus heroicas gestas casi nunca terminan como esperaban, sus nobles hazañas forjan su amistad en el camino hacia lo desconocido. Peligros, alianzas, rivalidades, Pokémon extraordinarios y risas sin parar les aguardan", adelanta la sinopsis de la serie.

"Desde el momento en que elegimos a nuestros protagonistas, supimos que tenía todos los ingredientes para ser una historia de una pareja dispareja realmente divertida y conmovedora", explicó el director de la ficción, Tom Parkinson.

El cineasta añadió que ambos personajes son "realmente mejores amigos". Por un lado está Sirfetch'd, quien "posee una energía maravillosamente noble, aunque un tanto torpe", y por el otro Pichu, "el escudero juguetón y curioso, y a menudo, la verdadera voz de la razón".

Phil Rynda, director de animación original de Pokémon, alabó el resultado: "Aardman ha dado vida a Galar de una forma que te hace sentir que puedes oler el aire, tocar la corteza de los árboles y querer vivir aventuras junto a los héroes de nuestra serie".