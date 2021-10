Pluto TV suma 13 nuevos canales

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Pluto TV incorporará en noviembre 13 nuevos canales, el mayor estreno de canales en un mismo mes desde el lanzamiento de la plataforma en España, llegando así a 95 canales temáticos totalmente gratuitos.

Pluto TV amplía su oferta musical con el nuevo canal Qwest TV Jazz & Beyond, en donde el mítico productor Quincy Jones invita a los fans del jazz, el soul, el funk y el groove a explorar estos estilos con una cuidada selección de las mejores actuaciones en vivo y legendarias piezas de archivo de icónicos artistas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin o Jorja Smith.

Qello Concerts emite conciertos de los artistas que forman parte de la historia de la música como Elton John, The Police o Metallica, así como de los artistas del momento como Rihanna, Beyoncé o Maroon 5; además de emitir documentales musicales.

En MTV En Vivo los espectadores disfrutarán de aclamados eventos internacionales como los MTV World Stage de Indonesia o Bilbao; o icónicos programas como VH1 Storytellers o los MTV Unplugged de Alicia Keys o Paul McCartney, entre muchos otros.

La plataforma selecciona los realities más descarados de MTV para su nuevo canal MTV Realities, con algunos de los realities de la franquicia Shore como Geordie Shore, Jersey Shore y Floribama Shore; así como sus spin-offs con Snooki & Jwoww y su aparentemente vida más madura, o The Charlotte Show y el día a día de Charlotte Crosbie, entre otros.

Pluto TV Cine Clásico está compuesto por una cuidada selección de los dramas, comedias y thrillers de la era dorada de Hollywood como Luna Nueva (Howard Hawks), La noche de los Muertos Vivientes (George A. Romero) y El Forajido (Howard Hughes), entre otros clásicos del cine americano.

Pluto TV estrena Pluto TV Fitness, el canal para ponerse en forma sin salir de casa y sin horarios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dirigido por profesionales diplomados, cuenta con más de 100 videos y 20 disciplinas para que cualquiera, ya sea principiante o tenga un nivel avanzado, pueda hacer ejercicio en casa.

El nuevo canal Cazador de Homicidas sigue durante 7 temporadas la oscura e intrigante carrera del teniente Joe Kenda y su equipo de investigadores de homicidios del Departamento de Policía de Colorado Springs, el cual tiene una de las tasas más altas de cierre de casos, mientras resuelven los asesinatos más difíciles del país.

Mi extraña obsesión recopila los programas Mi extraña adicción y Mi extraña obsesión, protagonizados por personas con raros hábitos como dormir con un secador de pelo encendido, comer productos de limpieza o casarse con su coche.

La plataforma estrena el canal Pluto TV Navidad con una selección de películas navideñas de todos los géneros y para todos los públicos como Sobreviviendo a la Navidad con Ben Affleck, Christina Applegate y James Gandolfini, Feliz Navidad con Anna Kendrick y Lena Dunham o A Golden Christmas, entre muchas otras.

Los espectadores de Pluto TV se podrán ahorrar el comprar luces para la decoración navideña, ya que el nuevo canal Luces de Navidad hará brillar sus casas y sus fiestas con un espectáculo de luz y color único acompañado, además, de una cuidada selección musical.

No hay nada mejor que reunirse en el salón alrededor de una cálida chimenea y, por ello, Pluto TV pone esta experiencia a disposición de todos gracias al canal Pluto TV Chimenea, con el que crear un ambiente de lo más cálido y acogedor en cualquier casa durante las fiestas navideñas.

En Navidad los más pequeños son los auténticos protagonistas y, por ello, Pluto TV estrena un canal con los episodios navideños de sus series favoritas tanto de animación como de imagen real como Bob Esponja, los Rugrats o Big Time Rush, así como con sus películas navideñas preferidas como Pequeñas Navidades o Emboscada a Papá Noel.

El nuevo canal MTV Hits Navidad trae los mejores éxitos navideños de la historia como "Santa Tell Me" de Ariana Grande, "Last Christmas" de Wham!, "Christmas Lights" de Coldplay y, como no podía ser de otra manera, "All I want for Christmas" de Mariah Carey, entre muchos otros.