Pluto TV se sienta en El Sofá Amarillo para hablar de cine y series con Andrea Compton

El Sofá Amarillo con Andrea Compton se suma a las novedades de Pluto TV - PLUTO TV

MADRID 29, (CulturaOcio)

Pluto TV, la plataforma de streaming gratuita de Paramount Skydance, transforma su experiencia en España a partir de este jueves 1 de octubre. Esta evolución técnica y visual llega acompañada de la campaña de marca Mi nuevo Pluto TV y del lanzamiento de su nuevo formato de entretenimiento, El Sofá Amarillo con Andrea Compton.

El talk show presentado por Andrea Compton explorará el mundo del cine, las series y la cultura pop con humor y sin complejos. El programa consta de seis episodios que se estrenan de forma quincenal, específicamente los días 1 y 15 de cada mes, y que permanecerán disponibles en la sección bajo demanda del servicio tras su emisión.

El primer episodio se lanzará el jueves 1 de octubre y estará centrado en la Ciencia Ficción, contando con la participación de Paco Hernández (De todo un Paco), quien compartirá con Andrea su visión sobre títulos de la plataforma como Los hijos de Dune, Andromeda, Ghost in the Shell, Cube o The Dresden Files.

Las siguientes entregas del programa abordarán temáticas tan variadas como los Realities, el Terror, el True Crime, el Anime o la nostalgia televisiva. Para ello, el formato contará con la participación de conocidos colaboradores como Esty Quesada (Soy Una Pringada), Ali Blackbet, Martha Caballero, Peldanyos o Sandra Miret, quienes descubrirán junto a la presentadora algunos de sus contenidos favoritos.

Además, como parte de la integración de la nueva actualización, los invitados dispondrán de un carrusel especial de recomendaciones en la plataforma durante las dos semanas previas al lanzamiento de su respectivo episodio, con la única excepción del de Paco Hernández, que estará visible del 16 al 31 de diciembre.

LA MAYOR INVERSIÓN TECNOLÓGICA DESDE SU FUNDACIÓN HACE 12 AÑOS

La renovación de la plataforma introduce una pantalla de inicio completamente rediseñada y nuevas secciones dedicadas a Películas y Series. La interfaz ahora cuenta con una propuesta visual más atractiva, información más completa de los títulos, carruseles personalizados y una Guía de Canales optimizada que permite a los usuarios marcar sus canales favoritos y consultar la programación futura.

Según Dane Glasgow, Chief Product Officer de Paramount Skydance, esta actualización busca combinar "la facilidad de encender el televisor" con "la personalización y el control" que el público espera del streaming. Por su parte, Cindy Holland, Chairman of DTC de la compañía, destaca que esta apuesta responde a la creciente popularidad del streaming gratuito, simplificando la saturación de opciones con contenidos de éxito en "una marca en la que saben que pueden confiar".