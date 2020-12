Patria y Veneno, entre las mejores series internacionales de 2020, según Variety

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

La ficción española continúa abriéndose paso y rompiendo fronteras. 'Patria' y 'Veneno' han sido elegidas como dos de las mejores series internacionales de 2020 por la revista Variety. En un año marcado con la pandemia del coronavirus, las series se han convertido en un refugio para millones de espectadores de todo el mundo, que han visto en la televisión una ventana al mundo y a la cultura.

Y este 2020, pese a lo fatídico que aún está siendo, ha sido uno de los mejores en lo referente a producción audiovisual española para la pequeña pantalla, con series como 'Antidisturbios', 'Nasdrovia', 'Hit', El Ministerio del Tiempo', 'La casa de papel', '30 monedas', 'La unidad' o 'Vamos Juan'. Sin embargo, han sido 'Patria' y 'Veneno' las que han ido más allá, rompiendo fronteras y llegando a conquistar a espectadores de todo el mundo.

La serie de los Javis, por ejemplo, ha contado con el apoyo en Estados Unidos de figuras reconocidas del colectivo LGBT como RuPaul o la actriz Laverne Cox; además de figurar entre las series imprescindibles del año de Vulture o New Yorker, convirtiéndose en un fenómeno en Norteamérica.

Pero en esa lista no hay solo talento español, producciones de Turquía, Francia, Reino Unido o Corea del Sur también han demostrado que el talento y la cultura no tienen fronteras.

Aquí el ranking completo de las 15 mejores internacionales de Variety:

1. Aleph (Turquía)

2. The Bad Kids (China)

3. Crash Landing on You (Corea del Sur)

4. Invisible Stories (Singapur)

5. La jauría (Chile)

6. Normal People (Reino Unido)

7. Paatal Lok (India)

8. Paranormal (Egipto)

9. Partisan (Suecia)

10. Patria (España)

11. Possessions (Francia)

12. Quiz (Reino Unido)

13. Veneno (España)

14. We Are Who We Are (Italia)

15. We Got This (Suecia)

...