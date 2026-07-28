La Pasión de Cristo, según The Chosen (Los Elegidos) en el sobrecogedor tráiler su temporada 6 que culminará en cines

Cristo debe enfrentarse a la traición de Judas en el trágico teaser tráiler de la última entrega de Los elegidos - ACONTRA+

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

The Chosen (Los Elegidos), serie que sigue la vida de Jesús de Nazaret, presenta el teaser tráiler de su sexta temporada, que estrenará sus dos primeros episodios en acontra+ el martes 17 de noviembre. La producción de inspiración bíblica llega a la recta final, adentrándose ya en la Pasión de Cristo.

El teaser comienza con la Virgen Maria agarrando el rostro de Jesús, que se encuentra magullado, lleno de sangre, y con la corona de espinas en la cabeza. Acompañado con una intensa banda sonora, el adelanto continúa mostrando una gran multitud armada que retiene al protagonista llevándolo a su comparecencia ante Poncio Pilato.

El tráiler muestra pequeños fragmentos del tramo final de la vida de Jesús y su camino hacia la crucifixión, centrando la atención en las personas que estuvieron a su lado y las que decidieron condenarlo. "Padre, perdonalos", suplica el protagonista en los compases finales del trágico adelanto.

A diferencia de las cinco temporadas anteriores, que recorrían meses del ministerio de Jesús, esta última entrega concentra prácticamente toda su acción en un único día: las últimas horas de su vida, desde la traición de Judas en el Huerto de Getsemaní hasta su comparecencia ante Poncio Pilato y el camino hacia la crucifixión.

UN DESENLACE PARA LA GRAN PANTALLA

Jonathan Roumie (Una novia para mi boda) vuelve a interpretar a Jesús en una temporada que reúne de nuevo a personajes fundamentales como Pedro, interpretado por Shahar Isaac (Madam Secretary), María Magdalena, a quien da vida Elizabeth Tabish (La peor obra de Navidad), y el resto de los Apóstoles, obligados a enfrentarse a la detención, el juicio y la inminente condena de su maestro.

El creador, director y productor ejecutivo de la serie, Dallas Jenkins (Un golpe del destino), ha señalado a través de un comunicado que esta parte de la historia era tan trascendental que "no solo merecía una temporada de televisión, sino también un largometraje cinematográfico independiente". Parte del rodaje se ha llevado a cabo en Matera (Italia), la ciudad que sirvió de escenario a La Pasión de Cristo de Mel Gibson y que pretende aportar más realismo visual a esta nueva etapa de la serie.

La sexta temporada constará de seis episodios, acontra+ estrenará los dos primeros el martes 17 de noviembre seguido de un episodio semanal cada martes. Además, el desenlace de la historia llegará a las salas de cine en un largometraje independiente dedicado a la crucifixión.