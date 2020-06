Outlander: Así será la temporada 6 para Claire y Jamie, según los libros de Diana Gabaldon

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Outlander acaba de cerrar su quinta temporada, convirtiéndose en la entrega que más cambios ha introducido respecto a la saga literaria de Diana Gabaldon en la que se basa.

La ficción ya ha confirmado una sexta temporada y, a pesar de que la trama ha tomado una nueva deriva, esto es lo que los fans pueden esperar a juzgar por la historia de la fuente original.

ROGER Y BRIANNA

En la quinta temporada Roger y Brianna trataron de viajar en el tiempo pero aparecieron en el mismo lugar. Si la sexta temporada sigue la historia del libro, los personajes deberán viajar hasta los años 70, ya que su hija tiene un problema cardíaco que tiene que ser tratado.

LA FAMILIA CHRISTIE

Claire es secuestrada y violada al final de la quinta temporada, un pasaje extraído de A Breath of Snow and Ashes, pero todavía hay otras tragedias que podrían ocurrirle a la joven. Gran parte del sufrimiento de Claire es causado por una joven llamada Malva Christie, quien se convierte en su aprendiz, y su familia. El padre de Malva, Tom, conoce a Jamie en la prisión de Ardsmuir, y es así como los Christie consiguen establecerse en Fraser's Ridge. Es entonces cuando Malva se queda embarazada se enamora de Jamie y, tras asegurar que el bebé es de Jamie, trata de envenenar a Claire.

FERGUS

Fergus y Marsali protagonizan una emotiva historia en A Breath of Snow and Ashes. Marsali está embarazada de su cuarto hijo. En las novelas, ese niño es Henri-Christian, un pequeño con acondroplasia y que se convierte en el blanco de las burlas en Fraser's Ridge. Este rechazo lleva a Fergus a intentar suicidarse, una triste secuencia que también podría verse en la sexta entrega.

LOS BEARDSLEY

En A Breath of Snow and Ashes, Lizzie se casa tanto con Josiah como con Keziah Beardsley. Lizzie, que los considera como una sola persona en dos cuerpos, se queda embarazada pero no sabe quién es el padre y no quiere elegir solo a uno, por lo que consigue casarse con ambos. Es probable que esta historia aparezca en la serie próximamente ya que el primer encuentro entre Lizzie y Josiah en la quinta temporada parece sugerir que habrá algo más entre ambos.

EL OBITUARIO DE CLAIRE Y JAMIE

Un detalle sin resolver desde la cuarta temporada es el obituario que asegura que Claire y James Fraser mueren en un incendio de una casa de Fraser's Ridge. El incendio de la casa se produce al final de A Breath of Snow and Ashes, aunque el sexto libro revela que no mueren.

El accidente tiene que ver con Wendigo Donner, un viajero que aparece al final de la quinta temporada y que anda buscando las piedras preciosas para poder regresar a casa. A juzgar por la aparición de este personaje, todo apunta a que tanto el incendio como el misterio del obituario se tratarán en los próximos capítulos.