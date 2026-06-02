Olivia, una comedia AOVE con Pablo Chiapella, Fernando Tejero o Lalachus, llegará a Disney+ el 1 de julio

Olivia, serie familiar con Pablo Chiapella, Fernando Tejero o Lalachus, llega a Disney+ el 1 de julio - DISNEY+

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Pablo Chiapella dará vida al hombre del tiempo más famoso del país en Olivia, una nueva comedia familiar que llegará a Disney+ el 1 de julio. La serie, compuesta por seis episodios, también cuenta en su reparto con nombres como Fernando Tejero o Lalachus.

La comedia sigue los pasos de Mario Rey, el personaje de Chiapella, cuya vida da un giro de 180 grados cuando se ve obligado a refugiarse junto a su hija Olivia, encarnada por Maria Schwinning, en el olivar de su padre Tomás, interpretado Nancho Novo, con el que lleva 30 años sin hablarse. Este reencuentro forzoso abrirá viejas heridas, pero también nuevas oportunidades, según adelanta la plataforma en un comunicado.

La serie se define como un relato con un punto de realismo y un tono divertido, que reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo otorga a las personas y a lo esencial. Rodada en las provincias de Jaén, Madrid y las Islas Canarias, Olivia rinde homenaje a la cultura de los olivares y del aceite de oliva, a la vez que aborda temas como el arraigo familiar y la búsqueda de segundas oportunidades.

Junto a Chiapella, Tejero, Lalachus, Schwinning y Novo, el reparto lo completan Kira Miró (Machos Alfa), Lamine Thior (Soy una buena persona), María Barranco (Mujeres al borde de un ataque de nervios), Camila Rojas (20.000 leguas de viaje submarino), Irene Arcos (Machos Alfa), Enrique Villén (Sagrada Familia), Agustín Jiménez (Por tus muertos), J.J. Vaquero (Sin rodeos) y Diego Arjona (Cuerpo escombro).

Olivia está dirigida por Juanma Pachón (Física o Química: La nueva generación) y cuenta con guión de Max Navarro, Flipy, Miguel Esteban y J.J. Vaquero. La serie está producida por Isaac Torras y José Carlos Conde por parte de Womack Studios, junto a David Troncoso por Studio60, con el propio Flipy, Rafa Parbus y Silvia Sánchez como productores ejecutivos.