Las 3 razones por las que Lady Corazón de Piedra fue eliminada de Juego de tronos

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Los fans de Juego de tronos que no han leído los libros de George R.R. Martin no echaron en falta que Catelyn Stark no regresara a la serie tras su trágica muerte durante la Boda Roja. Pero en las novelas, la matriarca de los norteños sí volvió de entre los muertos y lo hizo convertida en la vengativa Lady Corazón de Piedra (Lady Stoneheart). ¿Por qué no apareció en la serie de HBO?

Lady Stoneheart es la versión silenciosa y más mortífera de Catelyn Stark, devuelta a la vida en el libro Tormenta de Espadas para vengarse de los Frey y el resto de organizadores de la Boda Roja. Es uno de los eventos de las novelas que los creadores de Juego de tronos decidieron obviar, y ahora han revelado las poderosas razones que les llevaron a tomar esta decisión.

Los showrunners de Juego de tronos, D.B. Weiss y David Benioff han revelado en el próximo libro de los Siete Reinos, Fire Cannot Kill a Dragon, escrito por James Hibbert de Entertainment Weekly, que "nunca hubo mucho debate" respecto a presentar a Lady Stoneheart en la serie, ya que había tres grandes motivos para prescindir de su historia.

Él y Weiss explicaron en una entrevista publicada por EW que nunca hubo una idea de incorporar a Lady Corazón de Piedra porque "Martin tiene una historia para ella en el futuro" (relacionada con el arco argumental de Jaime y Brienne), y en un momento en el que la narrativa de la serie se estaba alejando de las novelas, no había espacio para la venganza de Lady Corazón de Piedra, ya que habría traído consigo muchos "spoilers" de Canción de Hielo y Fuego.

"Una de las razones por las que no queríamos meterla en la serie tenía que ver con cosas que van a ocurrir en los libros de George que no queríamos revelar", argumentan.

Por otro lado, los creadores de la ficción no querían abusar del recurso narrativo de resucitar a personajes que ya habían muerto. "Demasiadas resurrecciones comienzan a disminuir el impacto de los personajes que mueren", explican en el libro. "Ya sabíamos que Jon Snow iba a resucitar. Queríamos reservarnos esa baza para cuando llegase el momento", añaden.

UNA DESPEDIDA A LO GRANDE

El tercer y último gran motivo de no traer de vuelta a Catelyn fue precisamente su sorprendente y dolorosa muerte en la Boda Roja. Pese a que la primera escena de los libros en la que aparece Lady Stoneheart es uno de "los momentos más WTF de Juego de tronos", tal y como expresan los showrunners, la despedida del personaje en la serie fue tan redonda que haberla traído de vuelta le habría restado dramatismo y peso a su muerte.

"El último momento de Catelyn fue fantástico", continúan recordando la impactante muerte de la Stark en la Boda Roja, donde fue degollada sin piedad. "Michelle Farley es una gran actriz, y traerla de vuelta como un zombie que no habla se sentía como hacer de menos a su personaje", añaden.

"Siempre pensamos que había que despedirse de Lady Catelyn en una gran escena. La Boda Roja fue uno de los momentos más puros e impactantes del show. Un hito de David Nutter, y una muestra de cómo trabajaba nuestro reparto", sentencian los creadores de Juego de tronos.

Por eso, y pese a los clamores de los fans, y del propio George R.R. Martin, que pedían la merecida venganza de la madre de Robb, Bran, Sansa y el resto de los Stark, el personaje de Lady Stoneheart quedó fuera de Juego de tronos.

Fire Cannot Kill a Dragon se pondrá a la venta el próximo 6 de octubre.