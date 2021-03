Nuevas imágenes de Resident Evil: Inifinite Darkness, el anime de la saga que estrenará Netflix

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix ha publicado las primeras imágenes promocionales de Resident Evil: Inifinite Darkness, la nueva serie de animación de la icónica franquicia de zombies que llegará al servicio de streaming coincidiendo con el 25 aniversario del primer videojuego. Además, la serie ya tiene póster oficial, con Leon y Claire como protagonistas.

En Infinity Darkness, que se estrenará en algún momento de 2021 tal y como reza el póster. Nick Apostolides y Stephanie Panisello (que interpretaron a Leon y Claire respectivamente en Resident Evil 2) vuelven a poner voz a los protagonistas, además de interpretarlos con la tecnología de captura de movimientos.

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc