Nuevas dosis de espionaje y conspiraciones en la segunda temporada de Cóndor, que llega a Calle 13

TORONTO, 16 junio (CulturaOcio - Raquel Laguna)

El thriller de espionaje 'Cóndor' regresa a Calle 13 y la cadena estrena la segunda temporada de la serie este martes 16 de junio con un episodio doble. Basada en la novela 'Seis Días del Cóndor' de James Grady y el guión 'Los Tres Días Del Cóndor de Lorenzo Semple Jr. y David Rayfiel, la ficción sigue los pasos del joven analista de la CIA Joe Turner, interpretado por el actor Max Irons.

CulturaOcio.com tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de Cóndor en Toronto (Canadá). Allí pudimos hablar con el protagonista principal de la serie, Max Irons, así como con los actores Toby Leonard Moore y Rose Rollins.

Max Irons está encantado de retomar el personaje de Joe Turner en esta segunda temporada "Me gusta mucho la forma en que los creadores de la serie, Todd Katzburg y Jason Smilovic, escribieron mi personaje. Joe recorre un largo camino desde la primera temporada. Cuando empezó la serie, los espectadores se encontraron con un Joe idealista y un poco ingenuo. Por lo tanto, es agradable ver el desgaste de su ingenuidad en el transcurso de esta nueva temporada", afirma el intérprete.

El hijo de Jeremy Irons ha recibido algún que otro consejo de su famoso padre, consejos que le han ayudado a mantener los pies en la tierra. "Mi padre me ha aconsejado mucho, pero siempre me ha dado consejos humanos. Creo que el primero, el más importante, fue decirme tendrás días buenos y días malos. A menos que estés hablando de Meryl Streep... habrá días en los que no tendrás dinero, en los que tendrás problemas, esos días llegarán. Habrá actores más jóvenes y mejores ahí afuera. También habrá actores más veteranos y más importantes, con lo cual tú estás en el medio. Y luego, cuando estás en la cima, sabes que eso no es real y que pasarás de moda... Suena duro, pero esa es la realidad. Personalmente, creo que es bueno saber hacer algo más que actuar. Para mí es muy importante tener estabilidad. Especialmente ahora que estoy pensando en tener hijos, en formar una familia", confiesa el actor británico.

Antes de involucrarse en un proyecto, Max se asegura de que haya una buena historia detrás. "Un buen director siempre es atractivo, pero para mí el guión es lo primero. Bueno, mentiría si dijera que el dinero no es un factor importante", dice entre risas.

HUIR DEL PASADO

Joe Turner intenta alejarse de su antigua vida en los nuevos capítulos de 'Cóndor'. El joven analista se ve obligado a volver a la hermética comunidad de la CIA en Virginia para encontrar a un traidor ruso, y enfrentarse a los demonios de su pasado.

"Mi personaje ha pasado por un cambio real muy importante. Esa ética, esa guía moral están todavía muy presentes en Joe. Algunas de las cosas que se ha visto obligado a hacer son muy difíciles para él. Se siente culpable por algunas de las vidas que se perdieron en el camino, pero sabe que todo fue debido a ciertas personas que se cruzan en su vida", explica el joven de su personaje.

El actor australiano Toby Leonard Moore interpreta al agente de la CIA Gordon Piper. "Gordon ha llevado a cabo algunas operaciones encubiertas que no han terminado bien. También es un poco víctima del sueño americano moderno. Vive por encima de sus posibilidades, es el tipo de hombre que tiene que tener la mansión con piscina y el coche caro, y el barco. Gasta un dineral y en realidad no puede permitírselo, pero al mismo tiempo, es un hombre de familia devoto ama a su mujer, a sus dos hijos y hace casi cualquier cosa para que no les falte de nada. Entonces, todas esas cosas hacen que Gordon despierte sospechas", señala Moore.

Al intérprete solo le hizo falta ver la primera temporada de Cóndor y la película Los Tres Días Del Cóndor para preparar su papel como agente de la CIA. "Soy un gran fan del género de espionaje, es algo que me fascina", confiesa el actor de 'Billions' y 'Daredevil'.

La actriz estadounidense Rose Rollins es la encargada de dar vida a Eva Piper, la mujer del agente Gordon Piper.

"Eva tiende a solucionar problemas, pero ella realmente no tiene a nadie que la cuide. Se enfoca en los problemas de todos los demás y en algún momento todo llega a un punto crítico y simplemente está cansada. No puedo soportarlo más. Es demasiado", puntualiza la actriz.

"Debo decir que tenemos un matrimonio muy interesante, con muchos altibajos, pero realmente nos queremos mucho. Estamos inmersos en una inestabilidad financiera y Gordon toma algunas decisiones muy malas que amenazan con destruir a toda nuestra familia. Mi personaje pasa por alto muchas de esas decisiones debido a su lealtad, devoción y amor por su marido. Pero algunas de esas decisiones se volverán en nuestra contra", cuenta con respecto a la relación entre Gordon y Eva.

Rose describe 'Cóndor' como una "gran serie con muy buenos guionistas y unos personajes fantásticos". El papel de Eva Piper ha sido todo un regalo para ella. "Eva es mi heroína. Ella es mi ídolo. Este es el único personaje con el que pude enfrentar todos mis miedos como actriz. Respeto mucho a Jason y Todd por su manera de escribirlo, y realmente respeto todo lo que representa esta mujer. Hay muchos personajes traumatizados en la serie. Todos han sufrido, y cuanto más dañados están, más interesantes son", dice.

Pero Rollins no se siente muy identificada con Eva Piper. "Eva no se disculpa por nada, no pide perdón por ser tan lanzada y atrevida. Y soy muy tímida, demasiado tímida. Puede que las dos seamos fuertes, pero ella no tiene miedo a nada y dice las cosas con mucha naturalidad. Yo soy una persona muy privada, muy cautelosa. Así que tuve que lidiar con todo eso. Personalmente, tuve que hacer frente a muchos de esos problemas para poder interpretar este papel, porque definitivamente este personaje fue todo un reto para mí", puntualiza la actriz.

En esta nueva temporada de 'Cóndor', Joe Turner (Max Irons) sigue recorriendo Europa, viajando constantemente y marchándose antes de echar raíces para no poner en peligro a la gente que conoce. Intenta alejarse de su pasado, pero todo cambia cuando aparece un misterioso agente de inteligencia ruso que dice trabajar para su tío Bob.

El agente teme por su vida y está dispuesto a revelar la identidad de una persona rusa infiltrada en la CIA a cambio de asilo. Joe no parece dispuesto a ayudarle, no quiere tener nada que ver con la CIA. No obstante, lo que está ocurriendo en Estados Unidos le obliga a pasar a la acción y reencontrarse con una vida que creía haber dejado atrás.