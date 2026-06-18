Archivo - Netflix sentencia Clanes: La tercera temporada será la última - JAIME OLMEDO / NETFLIX - Archivo

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Tras dos exitosas temporadas, Clanes, la serie sobre el narcotráfico gallego protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, finalizará con su tercera temporada.

Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Novas (Rondallas, El desorden que dejas) regresan como Ana y Daniel en la nueva entrega de la serie que contará de nuevo con Luis Zahera (Animal, As bestas).

Completan el elenco de esta tercera temporada de Clanes Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados) y Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), entre otros.

Netflix ha anunciado la tercera temporada con un vídeo protagonizado por Lago y Novas que repasa algunos de los pasajes clave de su "narcoromance".

Los nuevos capítulos de Clanes estarán dirigidos por por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez, mientras que el guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría.

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"Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara.

Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel... y a Ana", adelanta la sinopsis oficial de la tercera y última temporada de la serie.