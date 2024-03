MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Valeria, la serie romántica basada en la saga literaria de Elísabet Benavent, tendrá una cuarta temporada en Netflix. El servicio de streaming ha hecho oficial la sorprendente renovación de la ficción, ya que anunció la tercera temporada como la última, y ha anunciado el inicio de rodaje de los nuevos capítulos.

La serie que sigue las aventuras de Valeria, una escritora con una complicada vida amorosa que encuentra en sus amigas Lola, Carmen y Nerea, su mayor apoyo, vuelve casi un año después después del desenlace de su temporada 3, que se estrenó en junio del pasado año.

Valeria continuará adaptando la saga literaria de Elísabet Benavent. La tercera temporada de la serie ya adaptó la tercera novela, y ahora, en está nueva entrega toca el turno del cuarto volumen de la saga que da cierre a la serie de Netflix.

La queremos para desayunar.

Para comer.

Y para cenar.#ValeriaNetflix tendrá cuarta y última temporada. pic.twitter.com/w4yCCCIx8N — Netflix España (@NetflixES) March 12, 2024

"Valeria me abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. Desde su nacimiento me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir", explica la escritora Elísabet Benavent que también ejerce como productora ejecutiva de la adaptación de su novela.

"Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar", reivindica la escritora.

Escrita y dirigida por Marina Pérez junto a Montaña Marchena y Laura M. Campos, la temporada 4 de Valeria traerá de vuelta a Diana Gómez (Girasoles silvestres) como Valeria, Paula Malia (Citas) como Carmen, Silma López (13 exorcismos) como Lola y Teresa Riott (El inmortal) como Nerea.

Además, el reparto también incluye a Maxi Iglesias (Ingobernable), Juanlu González (Operación Camarón), José Pastor (Bosé), Federico Aguado (Venus) y Mima Riera (El Inocente).