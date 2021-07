Netflix renueva Sweet Tooth por una 2ª temporada

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

La historia de Gus, el niño mitad humano, mitad ciervo, tendrá continuación. Netflix ha anunciado la renovación de 'Sweet Toot: El niño ciervo' por una segunda temporada. La plataforma confirma el éxito de la ficción basada en el cómic de Jeff Lemire expandiendo su universo con una nueva tanda de episodios, siendo así uno de sus títulos recientes de género fantástico que ha logrado la renovación.

Para anunciar la renovación, Netflix ha querido hacer un pequeño juego con los fans, enviando un paquete que ponía no abrir hasta el 29 de julio. Justo al abrirlo es donde se anuncia, en una gran barra de chocolate, que 'Sweet Tooth' volverá con una segunda temporada. Una manera singular de renovar una ficción que ha gustado a los fans y que la cuenta oficial de la serie ha compartido.

'Sweet Tooth' rompe así la tendencia de Netflix de cancelar sus últimas propuestas basadas en libros de género fantástico o cómics, como 'Maldita', 'Los irregulares' o 'Jupiter's Legacy'. Se une así a las renovaciones de títulos similares como 'Destino: La saga Winx' o 'Sombra y hueso'.

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!



Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl