Netflix quiere resucitar a un histórico y olvidado superhéroe

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

The Umbrella Academy, The Sandman, Jupiter's Legacy o La Vieja Guardia son solo algunas de las adaptaciones basadas en cómics que forman parte del catálogo de Netflix. Al parecer, la plataforma tiene interés en resucitar a un histórico y olvidado súluperhéroe para una nueva serie.

Se trata de The Phantom (El Hombre Enmascarado), creado en 1936 por Lee Falk. Según apunta MyTimeToShineHello en un mensaje en X, Netflix está desarrollando una nueva serie basada en el personaje.

Sin embargo, no aclaraba si esta adaptación será en imagen real o en clave de animación. Los fans no han visto al personaje en la gran o pequeña pantalla desde 1996, cuando se estrenó The Phantom, filme de aventuras dirigido por Simon Wincer (Liberad a Willy), que contó con Billy Zane en el papel del héroe enmascarado, mientras que Catherine Zeta-Jones y Treat Williams encarnaban a los villanos.

Pero esta no ha sido la única adaptación de The Phantom. Tom Tyler dio vida al también llamado Fantasma que camina en un serial televisivo, el cual terminaría estrenándose en salas. No sería hasta años más tarde que el personaje regresaría, aunque lo hizo en una serie de animación junto a otros dos héroes clásicos: Flash Gordon y Mandrake, formando parte de Los Defensores de la Tierra para defender a la humanidad del despiadado soberano del planeta Mongo, Ming.

En 1994 vio la luz una nueva ficción animada: Phantom 2040. Esta estaba protagonizada por el nieto del Phantom original, asumiendo el manto morado y la máscara para combatir a los criminales del año 2040. Dos años más tarde llegaría la película protagonizada por Zane, que también contó con Kristy Swanson en el reparto. Finalmente, en 2008, Syfy estrenó la primera parte de una miniserie también titulada The Phantom, cuya segunda mitad se emitió en 2009.

Esto supone que, llegado el caso, Netflix sería la primera en repescar al personaje para un nuevo proyecto en más de 15 años. Creado por Lee Falk en 1936, The Phantom está considerado, en cuanto a su estética, como uno de los precursores del cómic de superhéroes. Kit Walker, auténtica identidad del héroe, es un luchador enmascarado contra el crimen que opera principalmente en el ficticio país africano de Bangalla.

No obstante, hubo muchos otros antes que él en adoptar el nombre de The Phantom, ya que su traje, anillo en forma de calavera y pistolas son un legado que se transmite de padres a hijos. Su historia comienza en 1536, cuando un navío mercante inglés es abordado por los piratas Singh.

El único superviviente, hijo del capitán del navío, Christopher Walker -llamado en ocasiones Christopher Standish- termina nadando hasta la costa, donde los pigmeos de la tribu Bandar sanan sus heridas. Walker jura sobre la calavera del asesino de su padre: "¡La destrucción de la piratería, la avaricia, la crueldad y la injusticia, en todas sus formas!".

Los Bandars condujeron a Walker hasta una cueva con forma de calavera. Una vez allí, Christopher la convierte en su base de operaciones secreta e inspirándose en el dios demonio, teje el traje que lo convertiría en el primer Phantom. Tras su muerte, fue su hijo quien lo heredó y así sucesivamente hasta la trama del cómic de 1936, que arranca con el Phantom número 21. Su hijo con Diana Palmer, el número 22, ha sido una de las versiones más recientes, pero también sombrías, del personaje.